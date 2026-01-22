Про це глава держави повідомив 22 січня під час виступу на економічному форумі у Давосі.

Як Україна може допомогти Європі протидіяти російській загрозі у Гренландії?

Зеленський зазначив, що чи не щороку перед країнами Європи постають нові виклики, які відвертають увагу від інших проблем. За його словами, більшість лідерів ЄС просто чекають, коли США залишать тему Гренландії.

Президент додав, що відправка на острів 40 солдатів точно не є достатньо сильним сигналом для Росії, Китаю чи навіть Данії, а також наголосив на необхідності серйозного підходу до стратегічних питань безпеки.

"Ви або заявляєте, що європейські бази захищатимуть регіон від Росії та Китаю, і розгортаєте ці бази, або ризикуєте тим, що вас не сприйматимуть серйозно, тому що 30 – 40… солдатів нічого не захистять", – повідомив він.

Водночас Зеленський зазначив, що Україна може допомогти у стримуванні російської загрози у водах поблизу Гренландії, оскільки має достатній досвід, експертність та озброєння.

Жодного з цих кораблів не залишиться. Вони можуть потонути біля Гренландії так само як тонуть біля Криму. Немає проблем, у нас є інструменти і є люди. Для нас море – це не перша лінія оборони. Ми можемо діяти й знаємо, як там битися,

– зауважив президент України.

Очільник України натякнув, що за умови членства України в НАТО такий сценарій міг би стати реальністю. Втім, наразі Київ не має повноважень, аби проводити такі операції.

