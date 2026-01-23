Об этом глава государства рассказал журналистам 22 января, после своего выступления на полях экономического форума в Давосе.

Что сказал Зеленский о компромиссах сторон в мирном соглашении?

По словам президента Украины, войну можно завершить только при условии заинтересованности и сотрудничества обеих сторон. Зеленский считает, что этого точно не произойдет, если кто-то "будет играть в игры".

Комментируя вопрос о возможном игнорировании Украины на этой неделе в Давосе, Зеленский возразил и отметил, что на экономическом форуме обсуждалось много глобальных вызовов.

Это не игнорируется, в Давосе было много разных вызовов... но если забыть о войне, ее не решить... понятно, что лидерам приходится думать о многих проблемах,

– добавил глава Украины.

Какие еще заявления сделай украинский лидер в Давосе?