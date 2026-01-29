Об этом высокая представительница Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Кайя Каллас сказала журналистам на заседании Совета ЕС.

Что в ЕС думают об объединенных вооруженных силах?

Свою позицию Каллас объяснила тем, что у всех европейских стран есть собственные армии. К тому же армии 23 государств – часть структур НАТО.

Поэтому я не могу себе представить, что страны создадут отдельную европейскую армию. Поэтому должны быть армии, уже существующие. Надо смотреть, как это работает на практике,

– заявила глава европейской дипломатии.

Также Каллас отметила, что военное дело требует четкой иерархии командования, чтобы в случае угрозы "было понятно, кто и кому отдает приказы". В то же время формирование новых военных структур может запутать процесс управления, особенно в "тяжелые времена".

Если мы создадим параллельные структуры, это только размоет картину. А в тяжелые времена приказы могут просто потеряться,

– добавила она.

Объединенная армия Европы: что известно?