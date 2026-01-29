Об этом заговорил бывший верховный главнокомандующий Организации Североатлантического договора и колумнист Bloomberg Джеймс Ставридис.

Смотрите также Без США НАТО не может гарантировать безопасность своим членам, – Зеленский

Сможет ли Европа защититься без помощи США?

По информации издания, сейчас самый большой военный бюджет в НАТО сосредоточен в США. Он составляет около 900 миллиардов долларов, однако недавно Трамп предлагал увеличить его до 1,5 триллиона долларов. Второе место в мире по оборонным расходам занимает Европа – около 400 миллиардов долларов.

К слову, Россия тратит на обороноспособность 140 миллиардов долларов, а Китай – 250 миллиардов долларов.

Новые обязательства европейских стран выделять 5% ВВП (3,5% на армию и 1,5 на инфраструктуру и киберпотенциал) делают расходы на оборону очень высокими.

В случае выхода США из Альянса оборонная промышленность и технологии могут претерпеть существенные сокращения, поскольку крупнейшие компании-подрядчики, в частности Lockheed Martin, Northrop Grumman, Boeing, General Dynamics и RTX (ранее Raytheon), расположены в США, и почти половина мировых лидеров в этой области также американские.

Стоит заметить, что и здесь Европа не отстает. Европейские страны имеют достаточно сильную промышленную базу, где расположены 8 из 25 крупнейших подрядчиков, включая BAE (Великобритания), Leonardo (Италия), Airbus (Франция/Германия), Thales (Франция), Saab (Швеция) и Rheinmetall (Германия).

Ставридис считает, что США сейчас лидируют по уровню технологий, поскольку производят немало истребителей пятого поколения, в частности F-35, беспилотников для разведки и ударов, ведущих систем противовоздушной обороны – Patriot и THAAD, а также высокотехнологичных спутников, важных для разведки.

Европа, вместо этого, делает ставку на производство военных кораблей и дизельных подводных лодок, которые не уступают многим американским аналогам. Благодаря поддержке Украины европейские страны также быстро наращивают производство танков, гаубиц и боеприпасов, опережая США в этих сферах.

Европа может достаточно быстро догнать Штаты в производстве менее сложных видов вооружения, таких как дроны, стрелковое оружие, вертолеты, транспортные самолеты, ракеты наземного базирования и ПВО малой дальности.

Колумнист предполагает, что такая цель не является необъятной, впрочем для ее реализации понадобится немало времени.

Что касается численности войск, то, хотя США могут полагаться на полностью добровольные вооруженные силы, многие европейские члены Альянса довольны определенной формой призыва. Девять стран уже имеют его, включая обе скандинавские страны, а Германия собирается его возобновить,

– сообщил Ставридис.

В то же время существует серьезная проблема ядерного щита. Хотя Великобритания и Франция имеют небольшие ядерные ударные силы, Европа больше не будет иметь стратегической защиты, которую предоставляет Вашингтон. Поэтому европейские страны будут вынуждены развивать и наращивать собственный потенциал. По прогнозам колумниста, Германия и Польша, вероятно, присоединятся к ядерному клубу, или Европа все же сможет договориться с американцами о сохранении совместных ядерных сил в течение определенного периода.

Выход США из Альянса может быть выгодным для Европы, ведь НАТО больше не будет участвовать в глобальных конфликтах, как это произошло из-за американских приоритетов в Афганистане или Ираке.

"НАТО могло бы сосредоточиться на своих соседях, в частности на защите Украины, которая, вероятно, в конце концов присоединится к НАТО после выхода США. Альянс все равно будет иметь шесть стран-членов в Арктике", – утверждает Ставридис.

США может выйти из НАТО: что известно?

По словам Ставридиса, НАТО создали после Второй мировой войны десять европейских и две североамериканские страны. Первый генсек описал Альянс, как организацию, которая должна "держать русских за пределами, американцев внутри и немцев под контролем". Это высказывание связано с ходом холодной войны, угрозой Советского Союза и опасностью от Германии.

Также генсек выражал беспокойство, что США могут снова уйти с континента после окончания боевых действий, как сделали после Первой мировой войны.

Вероятность повторения этого сценария возросла после обострения конфликта между Европой и США по Гренландии. За последние несколько недель европейские страны направили на остров небольшие военные контингенты – формально для оценки обороноспособности перед потенциальным российским или китайским вмешательством. Однако на самом деле такое решение было принято на фоне угроз США об аннексии Гренландии.

Сейчас США не демонстрируют готовности к военному вторжению, а политика Трампа в отношении острова преимущественно сдержанная. В то же время существуют и другие темы, где команда американского президента, похоже, готова поставить под сомнение трансатлантическое единство.