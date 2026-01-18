Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на The Economist.

Чем грозит захват Гренландии?

Дональд Трамп обвинил союзников в создании "очень опасной ситуации для безопасности, охраны и выживания нашей планеты". Он пообещал, что пошлина возрастет до 25% в июне и будет оставаться "до тех пор, пока не будет достигнуто соглашение о полной и окончательной покупке Гренландии".

На прошлой неделе переговоры между американскими и датскими чиновниками не дали результата. Тысячи гренландцев и датчан вышли на улицы, заявляя, что территория "не продается", а европейские лидеры гневно отреагировали на введение тарифов.

Если США поглотят Гренландию, легально или силой, это повлечет кризис доверия европейцев к статье 5 – положения о взаимной защите в НАТО.

Трамп неоднократно подвергал сомнению его действенность. Европейское доверие сейчас почти на грани. Если он готов расчленить одну европейскую страну, почему он придет на помощь другой, которую раздирает Россия?

– говорится в материале.

Возможным ответным шагом станет экономическое давление через санкции и пошлины. ЕС до сих пор воздерживался от серьезного ответа на тарифы Трампа из-за зависимости от американской военной машины, но угрозы Трампа могут изменить ситуацию.

Ключевым вопросом станет будущее американских войск и баз в Европе. Часть государств хотели бы их сохранить как гарантию безопасности, другие могут рассматривать угрозу их устранения как рычаг влияния на США. Без доступа к европейским базам, таким как Рамштайн в Германии, США будет крайне сложно проектировать военную мощь в Африке и Ближнем Востоке.

Что известно о ситуации вокруг Гренландии?