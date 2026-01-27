Об этом генеральный секретарь НАТО Марк Рютте сказал во время выступления на заседании оборонного комитета Европейского парламента. Его слова цитирует Радио Свобода.

Почему генсек НАТО выступает против общей армии Европы?

На предложение одного из евродепутатов Марк Рютте отметил, что Европе не стоит создавать собственную армию. По его мнению, это не даст партнерам больше военной силы, а наоборот ослабит безопасность Европы так, что это станет выгодно России.

Поэтому Европа может только усложнить, создавая автономные структуры, дублирующие НАТО. Глава НАТО вполне негативно воспринимает возможность собственной армии Европейского Союза и считает, что "Путину бы это нравилось".

Если вы имеете в виду создание какой-то европейской армии наряду с национальными, то это, конечно, дело самих европейских стран. Но я думаю, что это приведет к значительному дублированию. Желаю успеха, если вы захотите это сделать, ведь нужно будет найти дополнительных мужчин и женщин в форме, и это только усложнит ситуацию,

– отметил Марк Рютте.

По словам генсека НАТО, европейские страны должны улучшать собственную оборону в рамках Альянса, который является ответственным за стандарты, командования, управления и военные способности. Марк Рютте подчеркнул, что без Соединенных Штатов ЕС не сможет защитить себя. Зато совместно страны Альянса могут сосредоточиться на оборонной промышленности, финансировании, устойчивости и регуляторной политике.

Марк Рютте считает, что если бы Европа самостоятельно строила свою оборону, то страны бы тратили не 5%, а 10% расходов из бюджета. Кроме того, в НАТО Европа находится под "ядерным зонтиком США", чего она бы не имела, если бы строила автономную армию.

Поэтому подытоживая, генсек НАТО имел в виду, что только сочетание возможностей НАТО и ЕС, а не создание отдельных структур, сможет обеспечить военную безопасность Европы.

Заметим! У идеи создания отдельной оборонной структуры ЕС есть и сторонники. Так европейский комиссар по вопросам обороны и космоса Андрю Кубилюс поддержал идею создания Европейского Совета Безопасности на фоне угрозы России и позиции Соединенных Штатов. президент Владимир Зеленский ранее говорил, что Украина могла бы стать частью объединенных военных сил Европы.

Что известно об идее создания отдельной армии ЕС?