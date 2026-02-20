По словам Орбана, Украина специально блокирует поставки нефти по трубопроводу "Дружба", чтобы поднять цены на топливо. Об этом премьер-министр заявил в X.

Что известно о заявлении Виктора Орбана?

Венгерский премьер-министр 20 февраля заявил, что Украина вмешивается в выборы, шантажирует и хочет хаоса в Венгрии. Он также использовал лицо Владимира Зеленского, президента Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен и других политиков для своего агитационного ролика.

Украина хочет хаоса в Венгрии. Они вмешиваются в венгерские выборы, финансируя оппозиционную партию "Тиса". Они также используют политический шантаж, блокируя поставки нефти по трубопроводу "Дружба",

– сказал Орбан.

В конце видео он добавил, что Венгрия не сдастся, а государство будет защищать свои семьи.

Напомним, что Виктор Орбан призвал страны не оказывать финансовую помощь Украине, заявив, что война вредит бизнесу. Он также назвал лидера Германии Фридрих Мерца "слабым", критикуя европейские экономические подходы.

