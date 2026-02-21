В то же время там подтвердили, что из-за позиции Будапешта принятие решения пока затруднено. Об этом сообщил представитель Еврокомиссии Балаж Уйвари "Европейской правде".
Смотрите также Хочет хаоса в Венгрии: Орбан заявил, что Киев якобы шантажирует его страну
Какую позицию занимает Еврокомиссия?
В Европейской комиссии заявили, что ЕС продолжает работать над механизмами обеспечения финансовой стабильности Украины, несмотря на блокирование со стороны одного из государств-членов. Балаж Уйвари подчеркнул, что помощь Украине является ключевым элементом безопасности всего Европейского Союза.
В Брюсселе также дали понять, что консультации между странами продолжаются, а Еврокомиссия ищет пути для достижения необходимого консенсуса. В то же время там отметили, что поддержка Украины имеет долгосрочный характер и не ограничивается только одним финансовым инструментом.
Чиновники подчеркнули, что ЕС неоднократно демонстрировал способность находить компромиссы даже в сложных политических условиях, поэтому рассчитывает на дальнейший диалог с Будапештом.
Что известно о блокировании Орбаном 90 миллиардов евро?
Речь идет о масштабном финансовом пакете объемом 90 миллиардов евро, который должен был обеспечить поддержку Украины в средне- и долгосрочной перспективе. Для его принятия необходимо единодушное согласие всех стран-членов ЕС, чем и воспользовалась Венгрия.
Виктор Орбан ранее неоднократно выступал с критикой отдельных решений ЕС по Украине и применял право вето во время голосований. По информации европейских медиа, Будапешт может связывать свое блокирование с более широкими переговорами по финансированию самой Венгрии и условий выделения средств из европейских фондов.
Аналитики отмечают, что Венгрия использует механизм единодушия как инструмент политического влияния в переговорах с Брюсселем. В то же время в ЕС рассматривают альтернативные варианты поддержки Украины, которые позволили бы минимизировать риски подобных блокировок в будущем.