Министр обороны страны Кристоф Салай-Бобровницкий отрицает подготовку операции, несмотря на предыдущие планы правительства, передает Telex.
Какое заявление сделал министр обороны?
Министр обороны Венгрии Кристоф Салай-Бобровницкий заявил, что страна не готовит никакой военной миссии в Чад.
Никакой миссии в Чаде нет, солдаты не едут в Чад. Любое утверждение об обратном – это грубый обман,
– подчеркнул он.
Это заявление прозвучало на фоне громких сообщений в СМИ о возможных планах отправки венгерских военных в Африку. В частности, обсуждается роль сына премьера Виктора Орбана – Гашпара Орбана. Информационный резонанс усилился после интервью бывшего военного Сильвестера Палинкаша, который заявил, что Орбан-младший продвигал идею миссии как личную инициативу.
По его словам, во время обучения в британской военной академии Гашпар делился планами по отправке военных в Чад. Он сказал, что ожидает пятидесятипроцентной потери боеспособности во время миссии. Также он утверждает, что мотивация Орбана-младшего была связана с религиозными убеждениями.
Бог говорил к нему с небес, чтобы он пришел и спас африканских христиан,
– пересказал слова собеседника Палинкаш.
Он подчеркнул, что пытался отговорить его от этой идеи из-за чрезмерных рисков.
Еще в 2023 году венгерские власти официально рассматривали возможность направления до 200 военных в Чад, а во время ротаций – до 400. Миссию тогда объясняли необходимостью укрепления стабильности региона, борьбы с терроризмом и сдерживания миграции в Европу.
Предполагалось, что венгерские военные могли действовать не только в Чаде, но и в соседних странах, в частности в Судане и Нигере. Однако впоследствии риторика относительно этой инициативы постепенно исчезла из публичного пространства.
Ситуация в Чаде: все что известно
Чад остается одной из самых нестабильных стран Африки. После гибели президента Идриса Деби в 2021 году власть взяло военное переходное правительство, что вызвало политическое напряжение и протесты. Страна сталкивается с активностью вооруженных группировок, в частности вблизи границ с Суданом, Ливией и Центральноафриканской Республикой.
Отдельную угрозу представляют террористические организации, связанные с "Боко Харам". Ситуацию осложняет гуманитарный кризис, ведь Чад принимает большое количество беженцев из соседних государств.
Международные миссии постепенно сокращают присутствие в регионе из-за высоких рисков. В таких условиях любая новая военная операция без широкой международной поддержки считается крайне опасной.