Оппозиционер в своем заметке в Facebook призвал предоставить официальные объяснения и созвать Совет по нацбезопасности.
В чем Мадьяр подозревает Орбана?
Главный оппонент венгерского премьера, лидер оппозиционной партии "Тиса" Петер Мадьяр, считает, что инцидент с якобы сорванной диверсией на газопроводе в Сербии является инсценированной операцией для влияния на выборы в Венгрии.
Он заявил, что получал информацию из разных источников о том, что Орбан якобы готовился "пересечь новую линию" с целью использования Сербии и России для изменения ситуации в пользу своего переизбрания.
Несколько человек публично указывали на то, что что-то может "случайно" произойти в Сербии рядом с газопроводом в даты вокруг Пасхи – за неделю до венгерских выборов. И вот это произошло,
– сказал он.
Мадьяр призвал Орбана "немедленно предоставить информацию о развитии событий и созвать совет безопасности", добавив, что независимо от того, кто стоит за этой провокацией, правительству "Тисы" возможно придется решать эту ситуацию в будущем.
"Также хочу подчеркнуть, что ему не удастся сорвать выборы в следующее воскресенье. Он не сможет предотвратить то, чтобы миллионы венгров положили конец двум самым коррумпированным десятилетиям в истории нашей страны", – подчеркнул Мадяр.
Оппозиционный журналист-расследователь Саболч Паньи добавил, что попытка диверсии на газопроводе выглядит как "инсценированный спектакль", который мог дать Орбану повод отвлечь внимание от своего потенциального проигрыша на выборах.
Что известно о диверсии на газопроводе в Сербии?
В Сербии 5 апреля сообщили о якобы попытке диверсии на газопроводе, который поставляет газ в Венгрию. Возле трубы обнаружили большие пакеты со взрывчаткой и детонаторами, что вызвало срочное подключение местных сил безопасности.
Сербские правоохранители и армия оперативно перекрыли территорию и начали проверку всех подозрительных объектов в районе. Газопровод обеспечивает поставки топлива в ключевые венгерские города, поэтому инцидент сразу приобрел международный резонанс. Премьер Венгрии Виктор Орбан созвал Совет по национальной безопасности для оценки рисков и обсуждения дальнейших действий.
Предварительно венгерская сторона подозревает возможную причастность третьих государств или террористических групп, но официального подтверждения нет. Местные власти призвали население сохранять спокойствие и не распространять непроверенные слухи. Расследование продолжается, а газопровод продолжает работать под усиленным контролем безопасности.