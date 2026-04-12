Большинство социологических опросов накануне парламентских выборов в Венгрии прогнозируют поражение действующего премьер-министра Виктор Орбан. Впрочем, как отмечает The New York Times, реальный результат может существенно отличаться из-за специфики избирательной системы страны.

Смотрите также "Украина – непопулярная тема в Венгрии": Politico предостерегли от иллюзий относительно Петера Мадьяра

Как Орбан может стать победителем выборов?

По данным аналитиков, даже если оппозиционная партия "Тиса" получит больше голосов, это не гарантирует ей победы по количеству мандатов. Система распределения мест, измененная за годы правления Орбана, может обеспечить его партии "Фидес" парламентское большинство или возможность сформировать коалицию.

Одной из ключевых особенностей является перераспределение избирательных округов. Критики власти утверждают, что границы округов были изменены так, чтобы усилить позиции провластных регионов. В результате голоса избирателей в сельской местности, где традиционно сильна "Фидес", могут иметь больший вес, чем в городах.

Еще один фактор – сложная система подсчета голосов. Венгры голосуют дважды: за кандидата в округе и за партийный список. Часть голосов перераспределяется по специальной формуле, что часто играет в пользу доминирующей политической силы. Например, на выборах 2022 года "Фидес", получив около 37% голосов, получила 68% мест в парламенте.

Дополнительную роль играет информационная среда. По оценкам международных организаций, значительная часть медиа в стране находится под контролем власти или ее союзников, что влияет на формирование общественного мнения и избирательные настроения.

Однако, опросы также остаются предметом споров. Часть экспертов считает их предвзятыми, тогда как другие настаивают, что оппозиция действительно имеет преимущество. В частности, вице-президент США Джей Ди Вэнс выразил уверенность, что Орбан в конце концов победит.

Обратите внимание! Председатель венгерской общины Киева и Киевской области Тибор Томпа объяснил 24 Каналу, что без админресурса и поддержки Кремля Виктор Орбан не имеет шансов на победу. Существует высокий риск фальсификации выборов, что может привести к протестам.

