Об этом Орбан сказал в видео, опубликованном на своей фейсбук-странице.

Что сказал Орбан о своем политическом будущем?

Виктор Орбан заявил, что складывает свой депутатский мандат, полученный как лидер избирательного списка коалиции "Фидес – Христианские демократы".

По словам Орбана, он необходим не для парламентской работы, а для реорганизации политического движения, поэтому мандат возвращается в партию. Он также отметил, что парламентская фракция "Фидес" будет обновлена, а ее новым руководителем станет Гергей Гуляш.

В то же время политик заявил, что не исключает продолжения руководства партией "Фидес". Окончательное решение, по его словам, примет партийный съезд в июне, который должен определить состав руководства и будущую политическую стратегию.

Орбан подчеркнул, что в течение почти четырех десятилетий возглавляет политическое сообщество, которое, по его словам, сохраняло единство даже в периоды избирательных поражений и кризисов. Он добавил, что именно это единство, по его мнению, является ключевым для политической стабильности Венгрии в будущем.