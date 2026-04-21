Для этого политик даже установил дедлайн. Соответствующее заявление он обнародовал в соцсети Х.

О чем заявил Мадьяр?

Петер Мадьяр заявил, что до 31 мая 2026 года "марионетки" Виктора Орбана могут добровольно уйти в отставку со своих должностей. В частности, это касается президента Венгрии, должность которого сейчас занимает Тамаш Шуйок.

Заметим, что в 2024 году его обвиняли в незаконной продаже венгерских сельскохозяйственных земель иностранцам, из-за чего оппозиция требовала его отставки и даже инициировала обращение в прокуратуру.

Также в перечне тех, отставку кого требует новое правительство, оказались председатель Курии (Верховный суд Венгрии – 24 Канал), председатель Национального управления судопроизводства, председатель Конституционного суда и генпрокурор.

12 апреля венгерский народ проголосовал за полную политическую трансформацию. Если эти чиновники добровольно не уйдут в отставку до 31 мая, то – на основе мандата, полученного от миллионов венгров, – мы устраним их с должностей,

– написал он.

Справочно. 12 апреля в стране состоялись парламентские выборы, на которых оппозиционная партия "Тиса", которую возглавляет Петер Мадьяр, убедительно обошла Виктора Орбана и партию "Фидес", получив конституционное большинство.

Какие заявления ранее сделал Мадьяр?

По данным венгерских СМИ, Петер Мадьяр заявил, что до официального вступления в должность премьер-министра не будет обсуждать возвращение заблокированных активов "Ощадбанка" с президентом Владимиром Зеленским.

В то же время он обратился к украинскому президенту относительно возобновления работы нефтепровода "Дружба". По его мнению, вопрос энергоснабжения не должен быть объектом так называемого "политического давления".

К слову, кандидат политических наук, эксперт-международник Станислав Желиховский в эфире 24 Канала предположил, что Петер Мадьяр, вероятно, не будет препятствовать ЕС и поддержке Украины, как это делал Виктор Орбан.