Для цього політик навіть встановив дедлайн. Відповідну заяву він оприлюднив у соцмережі Х.

Про що заявив Мадяр?

Петер Мадяр заявив, що до 31 травня 2026 року "маріонетки" Віктора Орбана можуть добровільно піти у відставку зі своїх посад. Зокрема, це стосується президента Угорщини, посаду якого наразі обіймає Тамаш Шуйок.

Зауважимо, що у 2024 році його звинувачували у незаконному продажі угорських сільськогосподарських земель іноземцям, через що опозиція вимагала його відставки і навіть ініціювала звернення до прокуратури.

Також у переліку тих, відставку кого вимагає новий уряд, опинилися голова Курії (Верховний суд Угорщини – 24 Канал), голова Національного управління судочинства, голова Конституційного суду та генпрокурор.

12 квітня угорський народ проголосував за повну політичну трансформацію. Якщо ці посадовці добровільно не підуть у відставку до 31 травня, то – на основі мандата, отриманого від мільйонів угорців, – ми усунемо їх з посад,
– написав він.

Довідково. 12 квітня в країні відбулися парламентські вибори, на яких опозиційна партія "Тиса", яку очолює Петер Мадяр, переконливо обійшла Віктора Орбана та партію "Фідес", здобувши конституційну більшість.

Які заяви раніше зробив Мадяр?

  • За даними угорських ЗМІ, Петер Мадяр заявив, що до офіційного вступу на посаду прем'єр-міністра не обговорюватиме повернення заблокованих активів "Ощадбанку" з президентом Володимиром Зеленським.

  • Водночас він звернувся до українського президента стосовно відновлення роботи нафтопроводу "Дружба". На його думку, питання енергопостачання не повинне бути об'єктом так званого "політичного тиску".

До слова, кандидат політичних наук, експерт-міжнародник Станіслав Желіховський в етері 24 Каналу припустив, що Петер Мадяр, імовірно, не перешкоджатиме ЄС та підтримці України, як це робив Віктор Орбан.