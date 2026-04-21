Для цього політик навіть встановив дедлайн. Відповідну заяву він оприлюднив у соцмережі Х.

Дивіться також Усе може різко змінитись: як Мадяр ставиться до України та що буде з допомогою від ЄС

Про що заявив Мадяр?

Петер Мадяр заявив, що до 31 травня 2026 року "маріонетки" Віктора Орбана можуть добровільно піти у відставку зі своїх посад. Зокрема, це стосується президента Угорщини, посаду якого наразі обіймає Тамаш Шуйок.

Зауважимо, що у 2024 році його звинувачували у незаконному продажі угорських сільськогосподарських земель іноземцям, через що опозиція вимагала його відставки і навіть ініціювала звернення до прокуратури.

Також у переліку тих, відставку кого вимагає новий уряд, опинилися голова Курії (Верховний суд Угорщини – 24 Канал), голова Національного управління судочинства, голова Конституційного суду та генпрокурор.

12 квітня угорський народ проголосував за повну політичну трансформацію. Якщо ці посадовці добровільно не підуть у відставку до 31 травня, то – на основі мандата, отриманого від мільйонів угорців, – ми усунемо їх з посад,

– написав він.

Довідково. 12 квітня в країні відбулися парламентські вибори, на яких опозиційна партія "Тиса", яку очолює Петер Мадяр, переконливо обійшла Віктора Орбана та партію "Фідес", здобувши конституційну більшість.

Які заяви раніше зробив Мадяр?

За даними угорських ЗМІ, Петер Мадяр заявив, що до офіційного вступу на посаду прем'єр-міністра не обговорюватиме повернення заблокованих активів "Ощадбанку" з президентом Володимиром Зеленським.

Водночас він звернувся до українського президента стосовно відновлення роботи нафтопроводу "Дружба". На його думку, питання енергопостачання не повинне бути об'єктом так званого "політичного тиску".

До слова, кандидат політичних наук, експерт-міжнародник Станіслав Желіховський в етері 24 Каналу припустив, що Петер Мадяр, імовірно, не перешкоджатиме ЄС та підтримці України, як це робив Віктор Орбан.