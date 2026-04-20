Про це в етері 24 Каналу зазначив кандидат політичних наук, експерт-міжнародник Станіслав Желіховський, підкресливши, що Угорщина переходить від конфронтації з Брюсселем до прагматичного діалогу.

І Київ, і Будапешт зацікавлені у фінансуванні від ЄС

Задовго до виборів в Угорщині лідер партії "Тиса" Мадяр, як нагадав експерт-міжнародник, висловлював меседжі, що він хотів би, аби його країна повернулась в бік Європи, аби налагодилась співпраця з ЄС. Саме з цією ідеєю він та його політсила йшли на парламентські вибори.

На погляд Желіховського, для України це має подвійне значення. З його слів, якщо Угорщина нині зацікавлена в розблокуванні грошей для себе від ЄС, то Мадяр може бути менш схильним перешкоджати рішенням Європи щодо українських питань, зокрема виділення кредиту на суму 90 мільйонів євро.

Створюється спільний інтерес Києва та Будапешта, оскільки обидві сторони зацікавлені в стабільному фінансуванні з боку Європейського Союзу. Але існують певні перешкоди. Для того щоб отримати європейські кошти, уряд Мадяра має виконати вимоги ЄС щодо верховенства права, реформ, боротьби з корупцією,

– пояснив Желіховський.

Це означає, що політичний ресурс Мадяра значною мірою буде спрямований на внутрішні зміни в Угорщині, а не на зовнішню політику.

Зауважте! Колишній секретар польської делегації в парламенті НАТО Пьотр Кульпа вважає, що Мадяр обмежений у своїх діях. З його слів, без підтримки президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн, майбутній угорський прем'єр політично мало на що буде здатний. Кульпа також прогнозує, що Угорщина надалі стане добрим товаришем України.

Чого Україні очікувати від нового уряду Угорщини?

Підтримка України, на думку кандидата політичних наук, може стати частиною ширшої угоди з Брюсселем, але не обов'язково пріоритетом нової угорської влади. Він наголосив, що українській державі треба буде докласти зусиль, аби тримати питання, пов'язані з Україною, у фокусі уваги, і вибудовувати новий діалог, сприяти тому, щоб Будапешт міг покращити свої позиції в Європі.

В нас не повинно бути ілюзій щодо Угорщини. Буде непросто, доведеться чимало попрацювати й зробити навіть певні непопулярні кроки для того, щоб відносини між двома державами налагодилися, вийшли з кризи, в якій перебувають протягом тривалого часу,

– озвучив Желіховський.

На думку експерта-міжнародника, уряд Мадяра захоче показати, що він не є клоном попередньої влади, а є більш відкритим до співпраці з Європою. Так само, за його переконанням, офіційний Будапешт йтиме на зближення з українською владою. Зі слів Желіховського, є сподівання, що буде не лише розблокований 90-мільярдний кредит для України, а й запровадження Євросоюзом нових санкцій проти Росії. Раніше Орбан ці питання блокував.

Є, зі слів кандидата політичних наук, надія й на те, що новий уряд Угорщини займе більш конструктивну позицію у контексті відкриття переговорних кластерів для України на її шляху до вступу в ЄС.

Угорщина обрала нового прем'єра: як це вплине на Україну?