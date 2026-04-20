Об этом в эфире 24 Канала отметил кандидат политических наук, эксперт-международник Станислав Желиховский, подчеркнув, что Венгрия переходит от конфронтации с Брюсселем к прагматическому диалогу.

Смотрите также Все может резко измениться: как Мадьяр относится к Украине и что будет с помощью от ЕС

И Киев, и Будапешт заинтересованы в финансировании от ЕС

Задолго до выборов в Венгрии лидер партии "Тиса" Мадьяр, как напомнил эксперт-международник, высказывал месседжи, что он хотел бы, чтобы его страна повернулась в сторону Европы, чтобы наладилось сотрудничество с ЕС. Именно с этой идеей он и его политсила шли на парламентские выборы.

На взгляд Желиховского, для Украины это имеет двойное значение. По его словам, если Венгрия сейчас заинтересована в разблокировании денег для себя от ЕС, то Мадьяр может быть менее склонным препятствовать решению Европы по украинским вопросам, в частности выделение кредита на сумму 90 миллионов евро.

Создается общий интерес Киева и Будапешта, поскольку обе стороны заинтересованы в стабильном финансировании со стороны Европейского Союза. Но существуют определенные препятствия. Для того чтобы получить европейские средства, правительство Мадьяра должно выполнить требования ЕС относительно верховенства права, реформ, борьбы с коррупцией,

– объяснил Желиховский.

Это означает, что политический ресурс Мадьяра в значительной степени будет направлен на внутренние изменения в Венгрии, а не на внешнюю политику.

Заметьте! Бывший секретарь польской делегации в парламенте НАТО Петр Кульпа считает, что Мадьяр ограничен в своих действиях. По его словам, без поддержки президента Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, будущий венгерский премьер политически мало на что будет способен. Кульпа также прогнозирует, что Венгрия в дальнейшем станет хорошим другом Украины.

Чего Украине ожидать от нового правительства Венгрии?

Поддержка Украины, по мнению кандидата политических наук, может стать частью более широкого соглашения с Брюсселем, но не обязательно приоритетом новой венгерской власти. Он отметил, что украинскому государству надо будет приложить усилия, чтобы держать вопросы, связанные с Украиной, в фокусе внимания, и выстраивать новый диалог, способствовать тому, чтобы Будапешт мог улучшить свои позиции в Европе.

У нас не должно быть иллюзий относительно Венгрии. Будет непросто, придется немало поработать и сделать даже определенные непопулярные шаги для того, чтобы отношения между двумя государствами наладились, вышли из кризиса, в котором находятся в течение длительного времени,

– озвучил Желиховский.

По мнению эксперта-международника, правительство Мадьяра захочет показать, что оно не является клоном предыдущей власти, а является более открытым к сотрудничеству с Европой. Так же, по его убеждению, официальный Будапешт будет идти на сближение с украинской властью. По словам Желиховского, есть надежда, что будет не только разблокирован 90-миллиардный кредит для Украины, но и введение Евросоюзом новых санкций против России. Ранее Орбан эти вопросы блокировал.

Есть, по словам кандидата политических наук, надежда и на то, что новое правительство Венгрии займет более конструктивную позицию в контексте открытия переговорных кластеров для Украины на ее пути к вступлению в ЕС.

