Мадяр також заявив, що немає повної картини ситуації. Про це пише угорське видання Telex.
Що заявив Мадяр про повернення грошей українського Ощадбанку?
Майбутній глава угорського уряду Петер Мадяр заявив, що питання повернення заблокованих в Угорщині активів українського Ощадбанку обговорюватиме з президентом України Володимиром Зеленським лише після офіційного вступу на посаду.
Коментуючи звинувачення Києва на адресу попереднього уряду, який очолював Віктор Орбан, Мадяр зазначив, що наразі немає повної картини подій і він бачив "лише пропагандистські новини". Політик висловив сумнів щодо багатьох деталей справи та закликав підходити до оцінок із "здоровим глуздом".
За його словами, після вступу на посаду він матиме з українським лідером "важливіші теми для розмови", ніж ситуація з Ощадбанком. Водночас Мадяр пообіцяв відкрити нафтопровід "Дружба".
Важливо! Кандидат політичних наук, експерт-міжнародник Станіслав Желіховський розповів 24 Каналу, що абсолютно зрозуміло, що зараз Україна спробує домовитися з новим урядом в Угорщині щодо повернення цих коштів. Проте, не варто очікувати миттєвий результат. Можуть бути різні сценарії і вони більше будуть залежати від політичної волі, ніж від юридичних процедур.
Що відомо про викрадення українських грошей в Угорщині?
Інцидент стався 6 березня 2026 року, коли в Угорщині затримали два інкасаторські автомобілі Ощадбанку, що перевозили валюту та банківські метали. За даними банку, йшлося про 40 мільйонів доларів, 35 мільйонів євро та 9 кілограмів золота.
Угорська влада утримувала українських інкасаторів без можливості зв'язку з ними. Відомо, що розпочато розслідування за підозрою у відмиванні коштів. Крім того, українська сторона ухвалила рішення про арешт активів до завершення слідства.
Українська сторона назвала ці дії незаконними та заявила про намір притягнути винних до відповідальності. Міністр закордонних справ Андрій Сибіга наголосив, що Київ добиватиметься повернення коштів і покарання причетних.
Після перемоги партії "Тиса" на парламентських виборах і зміни влади в Угорщині Україна вже частково переглянула свою позицію щодо відносин із Будапештом, зокрема скасувала рекомендації утримуватися від поїздок до країни.