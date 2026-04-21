Кандидат політичних наук, експерт-міжнародник Станіслав Желіховський розповів 24 Каналу, що абсолютно зрозуміло, що зараз Україна спробує домовитися з новим урядом в Угорщині щодо повернення цих коштів. Їх конфіскували ще за урядування Віктора Орбана, партія якого програла вибори у квітні.
Чи вдасться повернути ці кошти?
За словами Желіховського, повернення цих коштів залежить не лише від політичної волі, але й від правових процедур. Поки навряд чи варто очікувати, що все вийде швидко вирішити.
Можемо припустити, що це буде не швидкий сценарій, а затяжний процес з різними варіантами. Багато що залежить саме від юридичних процедур. Нова угорська влада може ініціювати перегляд рішень, але навряд чи вони підуть на пряме і швидке повернення коштів без формальних підстав,
– зазначив Желіховський.
Зверніть увагу! Президент Володимир Зеленський нещодавно згадав про українські кошти, які конфіскувала Угорщина. Він зазначив, що Орбан банально їх вкрав.
Угорська влада на чолі з Орбаном незаконно забрала кошти, адже причин для їхнього арешту не було. Можливо, це порадили йому російські політтехнологи, які допомагали Орбану на виборах.
Будемо очікувати на формування нового уряду. А вже потім на рішення, які стосуватимуться інтересів нашої держави,
– сказав Желіховський.
Конфісковані українські кошти в Угорщині: що відомо
- У березні угорські правоохоронці затримали групу українських інкасаторів "Ощадбанку", які перевозили готівку та золото до України. Йдеться про 40 мільйонів доларів США, 35 мільйонів євро і 9 кілограмів золота. В Угорщині почали розповідати, що у них є підозри щодо походження грошей. Вони натякали на "відмивання коштів".
- Україна ж наголошувала, що це було звичайне інкасаторське перевезення, яке було погоджене між банками. Дії Угорщини були безпідставними.
- Угорські правоохоронці утримували інкасаторів без зв'язку та не допускали до них консулів. Зрештою вони відпустили людей, але кошти та золото залишили у себе. В МЗС України заявили, що угорська сторона фактично вкрала кошти та утримує їх в себе.