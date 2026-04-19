В ефірі телемарафону президент Володимир Зеленський сподівається, що цю ситуацію вдасться вирішити на користь України.
Що буде з грошима Ощадбанку, які викрав Орбан?
Президент заявив, що Києву хотілося б повернути конфісковані угорцями гроші Ощадбанку. За словами політика, ці кошти прем'єр Угорщини Віктор Орбан просто вкрав.
Домовлятися про повернення коштів Зеленський планує вже з новою владою, а саме урядом Петера Мадяра.
Окремо політик повідомив про намір вести діалог із новообраним очільником угорського уряду, зокрема щодо відновлення співпраці.
Глава держави також наголосив, що нафтопровід "Дружба" має відновити роботу до кінця квітня. Він підкреслив, що Україна виконує свої зобов'язання щодо транзиту.
Водночас Київ очікує зустрічних кроків від Будапешта, зокрема розблокування кредиту ЄС на 90 мільярдів євро.
За словами Зеленського, це шанс для всіх сторін відновити співпрацю та довіру.
Президент також наголосив, що не підтримує продаж російської нафти, але визнає наявність тимчасових домовленостей між країнами ЄС щодо цього питання.
Окремо Зеленський прокоментував поразку Віктора Орбана на виборах, зазначивши, що "на ненависті не можна вигравати стратегічно".
Викрадення українських інкасаторів у Будапешті: що відомо
У березні 2026 року в районі Будапешта угорські правоохоронці зупинили два броньовані інкасаторські автомобілі, що належали українському Ощадбанку, та затримали групу з 7 інкасаторів. Вони перевозили дуже велику суму готівки та золото транзитом через Угорщину з Австрії до України.
Угорська сторона заявила, що у неї виникли підозри щодо походження грошей і можливого порушення правил декларування або відмивання коштів. Тому, мовляв, вантаж і документи вирішили перевірити в межах кримінального розслідування.
Українська сторона, навпаки, наголосила, що це було звичайне міжнародне інкасаторське перевезення, погоджене між банками, і що дії Угорщини були безпідставними.
Київ зазначив, що людей утримували без зв'язку, у кайданках, і до них не допускали консулів.
Інкасаторів утримували деякий час під контролем поліції, після чого їх відпустили, але самі кошти та золото залишилися під арештом для подальшої перевірки. Автомобілі згодом повернули.