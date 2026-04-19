В эфире телемарафона президент Владимир Зеленский надеется, что эту ситуацию удастся решить в пользу Украины.

Смотрите также Орбан сделал важное заявление о кредите для Украины и нефтепроводе "Дружба": что рассказал политик

Что будет с деньгами Ощадбанка, которые похитил Орбан?

Президент заявил, что Киеву хотелось бы вернуть конфискованные венграми деньги Ощадбанка. По словам политика, эти средства премьер Венгрии Виктор Орбан просто украл.

Договариваться о возвращении средств Зеленский планирует уже с новой властью, а именно правительством Петера Мадьяра.

Отдельно политик сообщил о намерении вести диалог с новоизбранным главой венгерского правительства, в частности по восстановлению сотрудничества.

Глава государства также отметил, что нефтепровод "Дружба" должен возобновить работу до конца апреля. Он подчеркнул, что Украина выполняет свои обязательства по транзиту.

В то же время Киев ожидает встречных шагов от Будапешта, в частности разблокирования кредита ЕС на 90 миллиардов евро.

По словам Зеленского, это шанс для всех сторон восстановить сотрудничество и доверие.

Президент также отметил, что не поддерживает продажу российской нефти, но признает наличие временных договоренностей между странами ЕС по этому вопросу.

Отдельно Зеленский прокомментировал поражение Виктора Орбана на выборах, отметив, что "на ненависти нельзя выигрывать стратегически".

Похищение украинских инкассаторов в Будапеште: что известно