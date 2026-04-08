Об этом заявил спикер МИД Георгий Тихий на брифинге в среду, 8 апреля.
Как оценивать действия Венгрии?
Георгий Тихий заявил, что Венгрия похитила средства украинских налогоплательщиков, которые двигались в рамках международных соглашений между Украиной и Австрией.
Нет такого понятия, как государственные средства. Речь идет о средствах налогоплательщиков Украины. А вот именно их украла венгерская сторона и удерживает до сих пор Будапешт,
– отметил представитель МИД.
По его словам, сейчас дело разворачивается в юридической плоскости: адвокаты украинских банков и государства работают над возвращением похищенных средств.
В то же время Тихий отметил, что задержание украинских инкассаторов в Венгрии не связано с избирательным процессом. Зато речь идет о чисто уголовном преступлении, за которое должна быть ответственность.
Нет никаких границ, которые правительство Орбана не готово перейти, когда речь идет о манипуляции темой Украины,
– подытожил Тихий.
Справка. Парламентские выборы в Венгрии состоятся 12 апреля. Председатель венгерской общины Киева и Киевской области Тибор Томпа считает, что Виктор Орбан не имеет шансов на победу в выборах: согласно результатам опросов, пока оппозиционная партия "Тиса" лидирует.
Что известно о задержании украинских инкассаторов?
5 марта 2026 года в Будапеште венгерские правоохранители задержали семерых работников инкассаторской службы Ощадбанка. По информации банка, инкассаторы транспортировали около 35 миллионов евро, 40 миллионов долларов, а также девять золотых слитков весом по одному килограмму каждый.
Уже на следующий день, 6 марта, задержанных вернули в Украину. Однако наличные вместе с золотом остались на территории Венгрии.
По данным МИД, украинцев удерживали примерно 28 часов в наручниках, перевозили с завязанными глазами, изъяли личные вещи и телефоны. Кроме того, им не позволяли связаться с родными или дипломатическими представительствами.