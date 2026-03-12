Об этом говорится в официальном заявлении Ощадбанка.
Читайте также "Венгрия живет одной датой": как похищение денег Ощадбанка играет на руку Орбану
Инкассаторские автомобили Ощадбанка, которые незаконно задержали в Венгрии, уже передали представителям банка и украинским дипломатам. По возвращении в автомобилях зафиксировали ряд повреждений оборудования.
