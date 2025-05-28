Як змінився курс євро в кінці травня 2025

28 травня офіційний курс в Україні сягнув – 47,31 гривні, повідомляє 24 Канал з посиланням на НБУ.

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За даними "Мінфіну" середній курс євро у банках зараз такий:

купівля – 46,85 гривні за євро;

продаж – 47,53 гривні за євро.

Дещо змінився курс євро і в обмінниках:

купівля – 47,15 гривні за євро;

продаж – 47,30 гривні за євро.

Скільки треба гривень, аби сьогодні купити 200 євро

для придбання 200 євро у банку, потрібно приблизно – 9 470 гривень;

щоб купити 200 євро в обміннику, необхідно уже орієнтовно – 9 460 гривень.

Яку суму гривень можна отримати за 200 євро зараз