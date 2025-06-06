Офіційний курс злотого в Україні 6 червня
Станом на 6 червня, офіційний курс злотого в Україні сягнув – 11,06 гривні (+2 копійки, порівняно з 5 червня), повідомляє 24 Канал з посиланням на НБУ.
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Як змінився курс злотого у банках та обмінниках в червні
За даними "Мінфіну", середній курс злотого у банках, змінився так:
- купівля – 10,80 гривні за злотий (+10 копійок, якщо порівнювати з 5 червня);
- продаж – 11,40 гривні за злотий (-5 копійок).
В обмінниках, своєю чергою, ситуація така:
- купівля – 11,05 гривні за злотий (без змін);
- продаж – 11,15 гривні за злотий (без змін).
За скільки сьогодні можна придбати 100 злотих
- при покупці 100 злотих у банку, потрібно витратити приблизно – 1 140 гривень;
- якщо купувати 100 злотих в обміннику, то потрібно уже орієнтовно – 1 115 гривень.
Скільки можна отримати гривень за 100 злотих сьогодні
- якщо здавати 100 злотих у банку, можна виручити орієнтовно – 1 080 гривень;
- при здачі 100 злотих в обміннику є можливість отримати в середньому – 1 105 гривень.