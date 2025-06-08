Какая пенсия при зарплате 26 000 гривен

В этом году уйти на пенсию по возрасту можно в 60, 63 или 65 лет в зависимости от приобретенного стажа, сообщает 24 Канал со ссылкой на ПФУ.

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Размер пенсии для мужчины:

при условии выхода на пенсию в 60 лет – 9 969 гривен;

при условии выхода на пенсию в 63 года – 11 764 гривны;

при условии выхода на пенсию в 65 лет – 12 960 гривен.

Размер пенсии для женщины:

при условии выхода на пенсию в 60 лет – 8 545 гривен;

при условии выхода на пенсию в 63 года – 10 083 гривны;

при условии выхода на пенсию в 65 лет – 11 109 гривен.

Для более точного расчета можно воспользоваться формулой ПФУ: Пенсия = зарплата × коэффициент страхового стажа. Коэффициент страхового стажа – количество стажа работы, умноженное на величину оценки одного года страхового стажа и разделенное на 12. То есть общее количество лет стажа необходимо умножать на 0,01.

Где самые высокие средние пенсии в Украине

За прошлый год количество украинцев, которые получали пенсионные выплаты, уменьшилось на 172 907 человек. На учете Пенсионного фонда по состоянию на 1 января этого года находились 10 343 600 граждан, из них:

мужчины – 60,5%;

женщины – 39,5%.

Наибольшую среднюю пенсию по состоянию на 1 января получали жители Киева – 8 017,65 гривны. Наименьшие выплаты были назначены пенсионерам Тернопольской области – 4 484,69 гривны.