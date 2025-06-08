По сколько будет евро на следующей неделе

Банкир Тарас Лесовой для 24 Канала рассказал, что действие режима управляемой гибкости будет предусматривать минимальные текущие курсовые корреляции, причем как в сторону роста, так и в сторону уменьшения курсов.

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Как объясняет банкир, учитывая успокоение потребительских цен и относительное постоянство наличных курсов, ожидается, что на наличном рынке не произойдет особого оживления.

Тарас Лесовой Директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности Глобус Банка Зато курсы межбанка и наличного будут максимально приближенными друг к другу.

Интересно, что соотношение курса европейской валюты к доллару сохранится на уровне 1 евро = 1,13 – 1,16 доллара. А это значит, что валютный рынок будет меняться в умеренном темпе.

Обратите внимание! С 9 по 15 июня на наличном рынке и на межбанке евро будет на уровне 45,5 – 47 гривен.