По скільки буде євро наступного тижня
Банкір Тарас Лєсовий для 24 Каналу розповів, що дія режиму керованої гнучкості передбачатиме мінімальні поточні курсові кореляції, причому як в бік зростання, так і в бік зменшення курсів.
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Як пояснює банкір, з огляду на вгамування споживчих цін та відносну сталість готівкових курсів, очікується, що на готівковому ринку не відбудеться особливого пожвавлення.
Натомість курси міжбанку і готівкового будуть максимально наближеними одне до одного.
Цікаво, що співвідношення курсу європейської валюти до долара збережеться на рівні 1 євро = 1,13 – 1,16 долара. А це означає, що валютний ринок змінюватиметься в помірному темпі.
Зауважте! З 9 по 15 червня на готівковому ринку та на міжбанку євро буде на рівні 45,5 – 47 гривень.