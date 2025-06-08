По скільки буде євро наступного тижня

Банкір Тарас Лєсовий для 24 Каналу розповів, що дія режиму керованої гнучкості передбачатиме мінімальні поточні курсові кореляції, причому як в бік зростання, так і в бік зменшення курсів.

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Як пояснює банкір, з огляду на вгамування споживчих цін та відносну сталість готівкових курсів, очікується, що на готівковому ринку не відбудеться особливого пожвавлення.

Тарас Лєсовий Директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності Глобус Банку Натомість курси міжбанку і готівкового будуть максимально наближеними одне до одного.

Цікаво, що співвідношення курсу європейської валюти до долара збережеться на рівні 1 євро = 1,13 – 1,16 долара. А це означає, що валютний ринок змінюватиметься в помірному темпі.

Зауважте! З 9 по 15 червня на готівковому ринку та на міжбанку євро буде на рівні 45,5 – 47 гривень.