Почему в ЕС спорят относительно Украины?

Кредит за счет совместных заимствований ЕС был резервным вариантом и получил поддержку европейских лидеров в последнюю минуту, уже за столом саммита. Да и то на обсуждение поддержки Украины ушло 15 часов, передает 24 Канал со ссылкой на Politico.

Нет более важного шага для европейской обороны, чем поддержка обороны Украины,

– отметила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен перед встречей в Брюсселе.

Однако эти призывы не слишком убедительны для немалого количества европейцев.

Исследование Кильского института мировой экономики показывает, что в финансировании Украины европейскими государствами появляется все больше пробелов. А новые пакеты помощи в 2025 году могут сократиться до самого низкого уровня с начала войны.

В то же время растут разногласия по финансированию Киева между странами Европы:

Франция, Германия и Великобритания значительно нарастили помощь Франция и Великобритания значительно нарастили помощь;

Швеция, Норвегия и Дания опережают другие государства по доле ВВП, потраченного на финансирование Украины;

Зато Италия и Испания, по оценкам, "внесли очень мало".

Та же тенденция прослеживалась накануне саммита в Брюсселе: Германия и страны Северной Европы поддерживали большой "репарационный заем" Украине, а Южная Европа и Бельгия выступали против.

В итоге государства договорились, что Венгрия, Словакия и Чехия вообще не будут участвовать в кредите на 90 миллиардов.

Столкнувшись с расколом между северными странами, которые устают от миллиардных расходов на Украину, и теми, кто почти никогда их не нес, европейские лидеры на этой неделе выбрали самое простое решение. И даже оно далось нелегко,

– пишет издание.

Наибольшее же беспокойство союзников вызывает то, что избиратели в некоторых крупных экономиках ЕС теряют интерес к Украине. Опрос показал неутешительные данные:

в Германии 45% респондентов выступили за сокращение финансовой помощи Киеву;

во Франции 37% опрошенных поддержали уменьшение помощи.

Последние месяцы показали, что финансирование Украины раскололо Евросоюз, отмечает издание. Теперь он спорит, кто должен платить по счетам. И эта история, вероятно, еще не завершена.

Продолжит ли ЕС поддержку Украины?

Впрочем, в ЕС уверяют, что продолжат поддержку Украины. В пятницу президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что страны блока готовы вернуться к вопросу финансирования Украины, если кредит на 90 миллиардов евро окажется недостаточным, пишет LRT.

Вопрос финансирования решен. Решение, принятое сегодня, решает все насущные потребности Украины на данный момент. Если понадобится дополнительное финансирование, ЕС готов искать решения, и такие решения будут найдены,

– подчеркнул Науседа.

Он добавил, что вопрос финансирования повторно рассмотрят на следующем заседании Европейского совета.

Важно! По оценкам ЕС, Украине может понадобиться еще около 135 миллиардов евро для покрытия потребностей в течение следующих двух лет.

Что известно о кредите в 90 миллиардов?