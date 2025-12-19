Чому у ЄС сперечаються щодо України?

Кредит за рахунок спільних запозичень ЄС був резервним варіантом і отримав підтримку європейських лідерів в останню хвилину, вже за столом саміту. Та й то на обговорення підтримки України пішло 15 годин, передає 24 Канал з посиланням на Politico.

Дивіться також Усе залежить від Росії: стало відомо, коли Україні доведеться повернути кредит від ЄС

Немає важливішого кроку для європейської оборони, ніж підтримка оборони України,

– наголосила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн перед зустріччю у Брюсселі.

Однак ці заклики не надто переконливі для чималої кількості європейців.

Дослідження Кільського інституту світової економіки показує, що у фінансуванні України європейськими державами з'являється все більше прогалин. А нові пакети допомоги у 2025 році можуть скоротитися до найнижчого рівня з початку війни.

Водночас ростуть розбіжності щодо фінансування Києва між країнами Європи:

Франція, Німеччина та Велика Британія значно наростили допомогу;

Швеція, Норвегія та Данія випереджають інші держави за часткою ВВП, витраченого на фінансування України;

Натомість Італія та Іспанія, за оцінками, "внесли дуже мало".

Та ж тенденція прослідковувалася напередодні саміту у Брюсселі: Німеччина та країни Північної Європи підтримували велику "репараційну позику" Україні, а Південна Європа та Бельгія виступали проти.

У підсумку держави домовилися, що Угорщина, Словаччина та Чехія взагалі не братимуть участь у кредиті на 90 мільярдів.

Зіткнувшись із розколом між північними країнами, які втомлюються від мільярдних витрат на Україну, і тими, хто майже ніколи їх не ніс, європейські лідери цього тижня обрали найпростіше рішення. І навіть воно далося нелегко,

– пише видання.

Найбільше ж занепокоєння союзників викликає те, що виборці в деяких великих економіках ЄС втрачають інтерес до України. Опитування показало невтішні дані:

у Німеччині 45% респондентів виступили за скорочення фінансової допомоги Києву;

у Франції 37% опитаних підтримали зменшення допомоги.

Останні місяці показали, що фінансування України розкололо Євросоюз, зазначає видання. Тепер він сперечається, хто має платити по рахунках. І ця історія, ймовірно, ще не завершена.

Чи продовжить ЄС підтримку України?

Втім, у ЄС запевняють, що продовжать підтримку України. У п’ятницю президент Литви Ґітанас Науседа заявив, що країни блоку готові повернутися до питання фінансування України, якщо кредит на 90 мільярдів євро виявиться недостатнім, пише LRT.

Питання фінансування вирішено. Рішення, ухвалене сьогодні, вирішує всі нагальні потреби України на цей момент. Якщо знадобиться додаткове фінансування, ЄС готовий шукати рішення, і такі рішення будуть знайдені,

– підкреслив Науседа.

Він додав, що питання фінансування повторно розглянуть на наступному засіданні Європейської ради.

Важливо! За оцінками ЄС, Україні може знадобитися ще близько 135 мільярдів євро для покриття потреб упродовж наступних двох років.

Що відомо про кредит у 90 мільярдів?