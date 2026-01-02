Яку допомогу отримала Україна у 2025 році?

Це найвищий показник від початку повномасштабної війни Росії проти України та майже на 30% більше, ніж торік, пише 24 Канал з посиланням на міністра оборони Дениса Шмигаля.

Ключовими напрямами підтримки для України у 2025 році стали:

озброєння та боєприпаси; розвиток ППО та ПРО; інвестиції у спільне виробництво та закупівлі для українського ОПК; навчання, ремонт, технічна підтримка та логістика.

Понад 6 мільярдів доларів було спрямовано на розвиток українського оборонно-промислового комплексу, зокрема й у межах "данської моделі".

Крім того, майже 3 мільярдів доларів Київ отримав зп допомогою прибутків від заморожених російських активів у Європейському Союзі та Великій Британії.

Ці кошти спрямовані на закупівлю озброєння та розвиток оборонної галузі,

– зазначив Шмигаль.

Зауважте! Міністр наголосив, що міжнародна підтримка України стає довгостроковою та системною, що є запорукою стримування російської агресії, посилення обороноздатності країни та забезпечення справедливого миру у Європі.

Нагадаємо, що потреби PURL наступного року сягатимуть від 12 до 20 мільярдів доларів. Про це повідомив у жовтні 2025 року міністр оборони.

План дій PURL на 2025 рік має бути повністю реалізований. Ми розраховуємо на постійну координацію та фінансування для забезпечення своєчасних поставок,

– написав Денис Шмигаль.

Зверніть увагу! Також Київ просить своїх партнерів приєднатися у покритті 60 мільярдів доларів – половини від запланованих видатків. Це можна зробити завдяки виділенню європейськими партнерами щонайменше 0,25% ВВП на військову допомогу Україні.

