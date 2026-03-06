Як зростуть ціни у світі?

Про це заявила директорка-розпорядниця Міжнародного валютного фонду Крісталіна Георгієва в інтерв'ю Bloomberg під час конференції "Азія у 2050 році" в Бангкоці.

Світова економіка демонструє дивовижну стійкість. Один шок змінює інший, але попри це зростання тримається на рівні 3,3%,

– зазначила Георгієва.

Однак зараз, за її словами, ця стійкість "знову проходить серйозне випробування".

Річ у тім, що багато держав зустріли розгортання нового конфлікту на Близькому Сході з вичерпаними резервами, які "з'їли" попередні економічні потрясіння.

Особливо у зоні ризику:

країни-імпортери нафти;

економіки тихоокеанських островів, які знаходяться "в кінці ланцюжка постачань";

та країни із низьким рівнем доходу і високим рівнем боргу.

Наша порада всім країнам-членам – діяти рішуче й наводити лад у власній економіці в умовах світу з підвищеною невизначеністю,

– підкреслила керівниця МВФ.

Вона додала, що зараз настає світ "частіших і несподіваних" шоків для економіки.

Важливо! Георгієва порадила урядам усіх держав ретельно стежити за змінами цін і валютних курсів і готувати економіки до нових викликів, не лише політичних конфліктів, а й технологічних змін та торгівельних суперечок.

Як МВФ допомагатиме країнам?

Водночас Георгієва відзначила, що чимало економік Азії за останні два десятиліття змогли посилити свої фінансові можливості та накопичити значні резерви.

Тому МВФ вже обговорює із деякими країнами можливу допомогу, щоб підтримати платіжний баланс, якщо невизначеність на світових ринках посилиться.

Наразі Фонд співпрацює за різноманітними програмами з 50 державами;

Також МВФ готовий розширювати чинні домовленості або запускати нові за потреби.

До слова, нещодавно Міжнародний валютний фонд затвердив нову програму фінансування для України. Вона розрахована на 4 роки, а обсяг кредитних коштів складе 8,1 мільярда доларів.

Що важливо, нова програма співпраці з МВФ для України є якірною для всієї міжнародної фінансової підтримки, зокрема для отримання кредиту на 90 мільярдів євро від Європейського Союзу,

– наголосила прем'єрка Юлія Свириденко.

Зауважте! Перший транш у розмірі 1,5 мільярда доларів за цією програмою Україна вже отримала. За словами Свириденко, він піде на пріоритетні видатки та підтримку макрофінансової стабільності.

Чому ціни можуть стрибнути?