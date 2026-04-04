Соответствующее заявление появилось на его странице в Facebook.
Что сказал Фицо, поговорив с Орбаном?
По мнению словацкого премьера, сейчас "весь Европейский Союз, а особенно Европейская Комиссия, начинает напоминать корабль, который плывет навстречу смерти, когда речь идет об энергетической безопасности".
Роберт Фицо также заявил, что правительства Словакии и Венгрии пытаются максимально защитить свои экономики и граждан от решений Еврокомиссии, которые он считает ошибочными, а также от последствий войны против Ирана и действий президента Украины.
Премьер-министр Словакии убежден, что ЕС, в частности Еврокомиссия, должен как можно быстрее восстановить диалог с Россией и создать условия, которые позволят странам-членам пополнить запасы энергоносителей.
Он подчеркивает необходимость обеспечить поставки газа и нефти из всех возможных источников, в том числе из России. Также он раскритиковал санкции, которые ограничивают импорт российских энергоносителей, назвав их нецелесообразными и такими, что должны быть отменены.
Кроме этого, Фицо выступил за запуск отдельной инициативы ЕС для скорейшего завершения войны в Украине и призвал к восстановлению работы нефтепровода "Дружба".
К слову, не отстает от своего визави и венгерский премьер Виктор Орбан. Он, со своей стороны, призвал ЕС отменить санкции против России и вернуться к закупке российской нефти и газа. Орбан предупредил о возможном энергетическом кризисе в Европе.
В Словакии начали расследование против Фицо: какие подробности?
Словацкая полиция открыла расследование в отношении премьер-министра Роберта Фицо по подозрениям в государственной измене и ряде других правонарушений. Инициатором заявления стал лидер оппозиционной партии "Свобода и солидарность" Бранислав Грелинг вместе с соратниками.
По словам Грелинга, речь идет о возможных злоупотреблениях властью, государственной измене, бесчеловечном обращении, нарушении обязанностей при управлении иностранным имуществом, а также подозрения в террористической деятельности.