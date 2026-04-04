У своєму відеозверненні на Facebook Орбан заявив, що провів термінову розмову з прем'єром Словаччини Робертом Фіцо. Під час неї вони обговорювали "критичну" ситуацію в Європі. Про це пише ТСН.

Як Орбан залякує Європу на користь Росії?

За словами угорського прем'єра, континент нібито наближається до серйозної енергетичної кризи. Він попередив про можливий дефіцит енергоносіїв, перебої з постачанням пального та зростання тарифів для населення.

Орбан стверджує, що ЄС має терміново наростити імпорт нафти та газу з різних джерел, зокрема з Росії.

На його думку, чинна політика відмови від російських енергоносіїв є занадто дорогою для європейських країн і створює ризики для економіки та домогосподарств.

Окремо він висунув вимоги до Брюсселя щодо України. Орбан заявив, що ЄС має вплинути на Київ, щоб відновити повноцінну роботу нафтопроводу "Дружба", через який раніше постачалася російська нафта до Центральної Європи.

Угорщина готується до виборів

Уже 12 квітня в Угорщині пройдуть парламентські вибори. Віктор Орбан та його прихильники мають високі шанси втратити владу в країні.

З точки зору соцопитувань, Орбан уже програє вибори. Але в реальності він може визнати поразку лише якщо опозиція отримає дуже велику перевагу. Політтехнологи пов'язують це з тим, що в кампанії активно працюють російські та угорські ботоферми, які просувають ідею "неминучої перемоги Орбана". Це може впливати на настрої виборців і знижувати явку прихильників опозиції. Також Орбан, ймовірно, готується оголосити себе переможцем незалежно від результату. Тому ситуація може загостритися після виборів і перейти у політичну боротьбу на вулицях.

У ЄС розглядають 5 сценаріїв тиску на Орбана у разі його перемоги на виборах: