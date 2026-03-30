У ЄС навіть розглядають варіант виключення Угорщини, про це після розмови з 10 європейськими дипломатами, повідомляє Politico.

Чому Орбан "дістав" Європу?

У ЄС шукають способи боротьби з діями Віктора Орбана, або інших політиків таких як Роберт Фіцо, які відверто суперечать підходам та цінностям союзу. Останньою краплею стало блокування у грудні минулого року Угорщиною кредиту Україні.

Ніхто не може шантажувати Європейську раду, ніхто не може шантажувати європейські інституції. Це абсолютно неприйнятно те, що робить Угорщина,

– заявив журналістам президент Європейської ради Антоніу Кошта.

Ще однією проблемою лишаються активні контакти Будапешта з Москвою, які не припинились після 24 лютого та той факт, що міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто використовував перерви під час зустрічей ЄС, щоб інформувати свого російського колегу Сергія Лаврова.

Думки дипломатів розходяться щодо того чи зміниться в разі перемоги на виборах поведінка угорського лідера. Одні вважають, що він як досвідчений політик зрозуміє, що ходить по тонкому льоду, інші впевнені, що він "троянський кінь" Кремля, який ні перед чим не зупиниться. Єдине, в чому думки співрозмовників Politico збігаються – те що Європейський Союз шукає можливостей впливати на Орбана.

Які сценарії розглядає Європейський Союз?

Перший варіант – змінити систему голосування з одностайного на кваліфіковане голосування більшості, яке вимагатиме 55 % держав і 65% населення. Про те наскільки після розширення ЄС до 27 країн ефективним є нинішня система голосування дискусії точаться давно. Країни союзу хочуть не бути залежними від Угорщини в таких важливих питаннях як зовнішня політика чи довгостроковий бюджет.

Перевагою такого варіанту є зростання ефективності. Недоліком – скасування принципу важливості голосу кожного члена.

Другий варіант – більше використання коаліцій між декількома країнами, яке вже неодноразово ставалось після початку російської агресії. Такий формат є швидшим і включає тільки ті країни, які зацікавлені в конкретних діях.

Перевагою такого варіанту є те, що він вже використовувався, особливо в питаннях підтримки України. Недоліком є тимчасовість даного формату і те, що деякі важливі рішення все одно необхідно буде ухвалювати разом з усіма членами альянсу.

Третій варіант – збільшення економічного тиску на Орбана. Президент Європейської ради Антоніу Кошта казав, що блок Орбана щодо позики України порушив статтю 4(3) договорів ЄС, згідно з якими країни-члени зобов'язані забезпечити "щиру співпрацю".

Повага до верховенства права має важливе значення для доступу до коштів ЄС,

– заявляв Майкл Макграт, європейський комісар з питань демократії, правосуддя, верховенства права та захисту прав споживачів

Перевагою є те, що існує ймовірність довести в суді порушення верховенства права Орбаном і мати законні підстави заморожувати кошти для Угорщини. Недоліком є те, що ухвалити нові правила, які суворіше каратимуть за порушення законів неможливо без Будапешту.

Четвертий варіант – призупинення права голосу Угорщини. У 2018 році Європейський парламент запустив статтю 7 договору ЄС, яка дозволяє призупинити право голосу держави-члена, якщо вона порушує цінності блоку.

Зверніть увагу! Голова угорської громади Києва та Київської області Тібор Томпа в ефірі 24 Каналу казав, що інструмент, яким взагалі можна було б на всі питання відповісти, це введення сьомої статті і таким чином позбавити права голосу Орбана за всі ті порушення правової державності, європейських норм і законів, що він наробив за останні роки.

Перевагою є те, що навіть погроза застосувати 7 статтю вже буде ефективним способом тиску на Будапешт. Недолік – рішення має ухвалюватись рештою 26 країнами, і Словаччина може не підтримати це рішення.

П'ятий варіант – найменш реалістичний і найбільш радикальний – виключення з ЄС.

Перевага – можливість перепрофілювання положення про вихід з ЄС (стаття 50, яку Великобританія запустила, коли розпочала процес Brexit), що дало б змогу позбутися агента російського впливу. Недолік – неготовність країн діяти так радикально, відсутність досвіду виключення країни.

Тож Європа розглядає різні правові механізми й наразі немає одного очевидного варіанту, бо кожен має свої нюанси.

Що відомо про вибори в Угорщині?