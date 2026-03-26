Про це повідомляють угорські медіа Telex та Direct 36, спираючись на слова слідчого.

Дивіться також "Шантаж у стилі Кремля": Петер Мадяр заявив, що Орбан планує злити його інтимні відео

Як спецслужби Орбана шпигують за опонентами?

Бенце Сабо, спеціальний слідчий відділу кіберзлочинності Національного агентства розслідувань (NNI), особисто розповів медіа, як проходив обшук у будинку IT-фахівців, які співпрацювали з партією "Тиса", ініційований під тиском секретної служби.

Угорські медіа розповідають, що відділ NNI, що спеціалізується на боротьбі з дитячою порнографією, отримав анонімне повідомлення 2 липня 2025 року через гарячу лінію Національного управління з питань медіа та комунікацій (NMHH).

Бенце Сабо зазначив, що повідомлення було передано до слідчого управління контррозвідувальною службою угорської секретної служби – Управлінням із захисту конституції (AH), яке займається контррозвідкою. За словами слідчого під час справи було чимало речей, які виглядали дуже підозріло:

Контррозвідка не займається справами пов’язаними з дитячою порнографією.

Крім того, у звіті, який отримав слідчий було забагато інформація, ніби за ними вже давно встановлене спостереження.

У звіті було сказано, що дітей записували завдяки пристрою, який містився в ремені. А також додавалося, що один з підозрюваних перебував на службовому кораблі та надсилав записи в інтернет звідти.

Управління із захисту конституції мало дуже детальну інформацію про офісну будівлю, де зупинявся один з підозрюваних. Вони знали навіть потрібну кімнату.

У них була інформація про місцезнаходження, яку неможливо визначити ззовні, з Google Maps, але потрібно знати, як побудована офісна будівля»,

– сказав слідчий.

Справа в тому, що спостереження може відбуватися лише з дозволу судді. Обшук провели 8 липня. Зрештою, слідство вийшло на двох осіб, під вигаданими іменами "Будда" та "Гундальф". Вони незалежно один від одного сказали, що працюють або працювали на партію “Тиса”.

Як Орбан намагається придушити опозицію?

Бенсе Сабо розповів, що "Будда" очікував їхнього приїзду. Він розповів, що з того часу як підозрюваний працював на "Тису", до нього регулярно зверталися різні особи, які пропонували йому гроші за припинення його діяльності або допомогу в отриманні доступу до систем "Тиси". Коли він відмовився, йому погрожували судом, а одного разу побили.

У жовтні 2025 року угорська преса повідомляла про витік даних користувачів застосунку пов’язаного з опозиційною партією. "Фідес" тижнями атакувала "Тису", стверджуючи, що дані угорців витікли в Україну. Коли Сабо вийшов на "Гундальфа", вони дізналися, що з програмістом зв'язався невідомий на ім'я VE та намагався переконати його допомогти отримати доступ до систем партії. Невідомий шантажував Гундальфа.

Згодом стало відомо, що VE – це Евелін Фогель - колишня партнерка лідера “Тиси” Петера Мадяра, яка вже була пов'язана зі зливом інтимного відео за участю політика. Фогель була учасницею однієї з команд, ціллю якої було руйнування шансів партії перемогти на парламентських виборах. Груп, які намагалися отримати дані партії було декілька.

У Сабо та його колег склалося враження, що AH намагався знайти правову основу для подальшого спостереження за програмістами і, що анонімний звіт було складено самим Управлінням із захисту конституції. За словами слідчого, існувало кілька ознак того, що за справою з Гундальфом справді стояла операція секретної служби. Він зробив висновок, що за операцію відповідав спеціальний розвідувальний підрозділ, бо лише розвідувальні служби здатні стежити за людьми, прослуховувати та проникати в ІТ-системи, тож все вказує саме на це.

Сабо сказав, що вважає неадекватним, бажання угорських спецслужб перемогти партію, яка має понад 40 % у всіх соцопитуваннях. За його словами, таким чином спецслужба фактично бореться проти права на представництво 40 відсотків угорського народу.