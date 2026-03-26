Об этом сообщают венгерские медиа Telex и Direct 36, опираясь на слова следователя.
Бенце Сабо, специальный следователь отдела киберпреступности Национального агентства расследований (NNI), лично рассказал медиа, как проходил обыск в доме IT-специалистов, сотрудничавших с партией "Тиса", инициированный под давлением секретной службы.
Венгерские медиа рассказывают, что отдел NNI, специализирующийся на борьбе с детской порнографией, получил анонимное сообщение 2 июля 2025 года через горячую линию Национального управления по вопросам медиа и коммуникаций (NMHH).
Бенце Сабо отметил, что сообщение было передано в следственное управление контрразведывательной службой венгерской секретной службы – Управлением по защите конституции (AH), которое занимается контрразведкой. По словам следователя во время дела было немало вещей, которые выглядели очень подозрительно:
- Контрразведка не занимается делами связанными с детской порнографией.
- Кроме того, в отчете, который получил следователь было много информации, будто за ними уже давно установлено наблюдение.
- В отчете было сказано, что детей записывали благодаря устройству, который содержался в ремне. А также добавлялось, что один из подозреваемых находился на служебном корабле и посылал записи в интернет оттуда.
- Управление по защите конституции имело очень подробную информацию об офисном здании, где останавливался один из подозреваемых. Они знали даже нужную комнату.
У них была информация о местонахождении, которую невозможно определить извне, с Google Maps, но нужно знать, как построено офисное здание",
– сказал следователь.
Дело в том, что наблюдение может происходить только с разрешения судьи. Обыск провели 8 июля. В конце концов, следствие вышло на двух человек, под вымышленными именами "Будда" и "Гундальф". Они независимо друг от друга сказали, что работают или работали на партию “Тиса”.
Бенсе Сабо рассказал, что "Будда" ожидал их приезда. Он рассказал, что с того времени как подозреваемый работал на "Тису", к нему регулярно обращались различные лица, которые предлагали ему деньги за прекращение его деятельности или помощь в получении доступа к системам "Тисы". Когда он отказался, ему угрожали судом, а однажды избили.
В октябре 2025 года венгерская пресса сообщала об утечке данных пользователей приложения связанного с оппозиционной партией. "Фидес" неделями атаковала "Тису", утверждая, что данные венгров утекли в Украину. Когда Сабо вышел на "Гундальфа", они узнали, что с программистом связался неизвестный по имени VE и пытался убедить его помочь получить доступ к системам партии. Неизвестный шантажировал Гундальфа.
Впоследствии стало известно, что VE – это Эвелин Фогель - бывшая партнерша лидера “Тисы” Петера Мадяра, которая уже была связана со сливом интимного видео с участием политика. Фогель была участницей одной из команд, целью которой было разрушение шансов партии победить на парламентских выборах. Групп, которые пытались получить данные партии было несколько.
У Сабо и его коллег сложилось впечатление, что AH пытался найти правовую основу для дальнейшего наблюдения за программистами и, что анонимный отчет был составлен самим Управлением по защите конституции. По словам следователя, существовало несколько признаков того, что за делом с Гундальфом действительно стояла операция секретной службы. Он сделал вывод, что за операцию отвечало специальное разведывательное подразделение, потому что только разведывательные службы способны следить за людьми, прослушивать и проникать в IТ-системы, поэтому все указывает именно на это.
Сабо сказал, что считает неадекватным, желание венгерских спецслужб победить партию, которая имеет более 40% во всех соцопросах. По его словам, таким образом спецслужба фактически борется против права на представительство 40 процентов венгерского народа.
В идеальной системе я бы здесь не сидел. Но я сижу здесь, и мне кажется, что это не идеальная система. Для меня неприемлемо, что не все равны перед законом,
– рассказал следователь о причинах, почему он дал интервью.
- Недавно в Венгрию прибыли российские политтехнологи и представители спецслужб. Разведка России планировала инсценировать покушение на Орбана, чтобы увеличить его шансы на победу.
- Президент США также поддержал действующего премьер-министра, назвав Орбана сильным лидером, и открыто призвал голосовать за него на выборах.
- В последние недели соцсети были поражены тем, что весь Будапешт обклеен изображениями Зеленского. Таким образом Орбан пытается перебросить внимание с проблем страны на "внешнего врага".