В своем видеообращении на Facebook Орбан заявил, что провел срочный разговор с премьером Словакии Робертом Фицо. Во время него они обсуждали "критическую" ситуацию в Европе. Об этом пишет ТСН.

Как Орбан запугивает Европу в пользу России?

По словам венгерского премьера, континент якобы приближается к серьезному энергетическому кризису. Он предупредил о возможном дефиците энергоносителей, перебои с поставками топлива и рост тарифов для населения.

Орбан утверждает, что ЕС должен срочно нарастить импорт нефти и газа из различных источников, в частности из России.

По его мнению, действующая политика отказа от российских энергоносителей является слишком дорогой для европейских стран и создает риски для экономики и домохозяйств.

Отдельно он выдвинул требования к Брюсселю относительно Украины. Орбан заявил, что ЕС должен повлиять на Киев, чтобы восстановить полноценную работу нефтепровода "Дружба", через который ранее поставлялась российская нефть в Центральную Европу.

Венгрия готовится к выборам

Уже 12 апреля в Венгрии пройдут парламентские выборы. Виктор Орбан и его сторонники имеют высокие шансы потерять власть в стране.

С точки зрения соцопросов, Орбан уже проигрывает выборы. Но в реальности он может признать поражение только если оппозиция получит очень большое преимущество. Политтехнологи связывают это с тем, что в кампании активно работают российские и венгерские ботофермы, которые продвигают идею "неизбежной победы Орбана". Это может влиять на настроения избирателей и снижать явку сторонников оппозиции. Также Орбан, вероятно, готовится объявить себя победителем независимо от результата. Поэтому ситуация может обостриться после выборов и перейти в политическую борьбу на улицах.

В ЕС рассматривают 5 сценариев давления на Орбана в случае его победы на выборах: