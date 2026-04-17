О том, как Виктор Орбан посылал нелегальных мигрантов, сообщает словацкое Aktuality.sk.

Что Мадьяр рассказал о кризисе в Словакии?

Во вторник, 14 апреля, будущий премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр на встрече с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, рассказал, как правительство Орбана должно было вывозить мигрантов в Словакию, чтобы помочь Фицо. Он рассказал, что решительно выступает против политики нынешнего премьер-министра. Мадьяр заявил, что его партия, в отличие от Орбана, не будет доставлять мигрантов к словацкой границе только потому, что "интерес к их словацкому другу в предвыборной кампании требует этого".

Также он раскритиковал венгерское правительство и иронично пообещал, что его партия "Тиса" не освободит осужденных контрабандистов из тюрем, как это делал Орбан. Мадьяр пообещал, что сохранит забор на венгерско-словацкой границе и закроет дыры, которые, по его мнению, были не случайными.

В Словакии эти заявления вызвали шквал возмущения действиями Фицо. Оппозиция в этой стране вспомнила о неожиданном решении Орбана в 2023 году, когда он освободил 1400 человек, которые были осуждены за незаконную контрабанду. Ранее они считали, что это не имело смысла, но слова Мадяра свидетельствуют о том, что это была часть плана по разжиганию миграционной волны в Словакию.

Что известно об искусственном миграционном кризисе в Словакии?

Словацкие оппозиционеры вспомнили кризис на границе осенью 2023 года и назвали ложью слова министра внутренних дел Словакии Матуша Шутая Эштока. Министр рассказывал якобы остановил нелегальную миграцию на следующий день после присоединения к правительству, подтянув к границе с Венгрией технику, которая сдержала всех нелегальных мигрантов и контрабандистов за несколько часов.

Вы помните период, когда в Словакии пришлось создать временные, новые лагеря для установки для натиска мигрантов? И с того времени после выборов со дня на день этот натиск прекратился. Ни один Шутай ничего с этим не делал,

– заявил бывший глава полиции и нынешний член оппозиционной партии Ярослав Спишяк.

Заявление Петера Мадяра раскрывает истинную причину быстрой остановки нелегальной миграции после того, как новое правительство вступило в должность. По словам Сишяка, министр внутренних дел Матуш Шутай Эшток не решил ничего реального, он просто воспользовался согласием обоих премьер-министров.

Заявления, прозвучавшие в Венгрии доказывают, что миграционный кризис был не совпадением, а результатом сознательного политического расчета и сознательного создания опасности для граждан. Словацкая общественность называет ситуацию на границе в 2023 году намеренно созданным кризисом, который должен был принести пользу только партии Фицо. Один из оппозиционных политиков также заметил, что сразу после выборов миграционная волна прекратилась практически за одну ночь, подтвердив, что это целенаправленное явление.

Это циничное злоупотребление темой безопасности для публичных манипуляций и распространения страха. Граждане имеют право знать, сознательно ли их премьер-министр сотрудничал в дестабилизации ситуации в стране, чтобы получить политические баллы,

– заявил оппозиционный политик и экс-министр обороны Ярослав Надь.

Словацкие оппозиционеры говорят, что в случае, если подозрения будут подтверждены, это будет один из самых серьезных случаев злоупотребления темой государственной безопасности в политических целях в истории страны.

Что известно о последних действиях Фицо?