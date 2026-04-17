Про те, як Віктор Орбан надсилав нелегальних мігрантів, повідомляє словацьке Aktuality.sk.

Що Мадяр розповів про кризу в Словаччині?

У вівторок, 14 квітня, майбутній прем'єр-міністр Угорщини Петер Мадяр на зустрічі з президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн, розповів, як уряд Орбана повинен був вивозити мігрантів до Словаччини, щоб допомогти Фіцо. Він розповів, що рішуче виступає проти політики нинішнього прем'єр-міністра. Мадяр заявив, що його партія, на відміну від Орбана, не буде доставляти мігрантів до словацького кордону тільки тому, що "інтерес до їх словацького друга у передвиборчій кампанії вимагає цього".

Також він розкритикував угорський уряд та іронічно пообіцяв, що його партія "Тиса" не звільнить засуджених контрабандистів з в'язниць, як це робив Орбан. Мадяр пообіцяв, що збереже паркан на угорсько-словацькому кордоні та закриє дірки, які, на його думку, були не випадковими.

У Словаччині ці заяви викликали шквал обурення діями Фіцо. Опозиція в цій країні згадала про несподіване рішення Орбана у 2023 році, коли він звільнив 1400 людей, які були засуджені за незаконну контрабанду. Раніше вони вважали, що це не мало сенсу, але слова Мадяра свідчать про те, що це була частина плану щодо розпалювання міграційної хвилі до Словаччини.

Що відомо про штучну міграційну кризу в Словаччині?

Словацькі опозиціонери пригадали кризу на кордоні восени 2023 року і назвали брехнею слова міністра внутрішніх справ Словаччини Матуша Шутая Ештока. Міністр розповідав нібито зупинив нелегальну міграцію наступного дня після приєднання до уряду, підтягнувши до кордону з Угорщиною техніку, яка стримала всіх нелегальних мігрантів і контрабандистів за кілька годин.

Ви пам’ятаєте період, коли в Словаччині довелося створити тимчасові, нові табори для встановлення для натиску мігрантів? І з того часу після виборів з дня на день цей натиск припинився. Жоден Шутай нічого з цим не робив,

– заявив колишній голова поліції та нинішній член опозиційної партії Ярослав Спішяк.

Заява Петера Мадяра розкриває справжню причину швидкого зупинення нелегальної міграції після того, як новий уряд вступив на посаду. За словами Сішяка, міністр внутрішніх справ Матуш Шутай Ешток не вирішив нічого реального, він просто скористався згодою обох прем'єр-міністрів.

Заяви, що пролунали в Угорщині доводять, що міграційна криза була не збігом, а результатом свідомого політичного розрахунку та свідомого створення небезпеки для громадян. Словацька громадськість називає ситуацію на кордоні у 2023 році навмисно створеною кризою, яка мала принести користь лише партії Фіцо. Один з опозиційних політиків також зауважив, що відразу після виборів міграційна хвиля припинилася практично за одну ніч, підтвердивши, що це цілеспрямоване явище.

Це цинічне зловживання темою безпеки для публічних маніпуляцій та поширення страху. Громадяни мають право знати, чи свідомо їх прем'єр-міністр співпрацював у дестабілізації ситуації в країні, щоб отримати політичні бали,

– заявив опозиційний політик та ексміністр оборони Ярослав Надь.

Словацькі опозиціонери кажуть, що у випадку, якщо підозри будуть підтверджені, це буде один із найсерйозніших випадків зловживання темою державної безпеки в політичних цілях в історії країни.

