Про це повідомляють низка словацьких ЗМІ. Також прибуття Фіцо у російську столицю підтверджує Reuters.

Що відомо про візит Фіцо до Москви?

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо у п'ятницю, 8 травня, вилетів до Москви, де має взяти участь в офіційних заходах з нагоди Дня перемоги у Другій світовій війні.

У складі делегації разом із прем'єром перебувають державний секретар МЗС Словаччини Марек Ешток та віцеспікер парламенту Тібор Ґашпар. Очікується, що під час перебування у Москві Фіцо візьме участь в урочистостях, присвячених 9 травня – одній із ключових пам'ятних дат у російському політичному календарі.

Окремо повідомляється, що в межах візиту заплановані політичні контакти на найвищому рівні, зокрема зустріч із президентом Росії Володимиром Путіним.

Варто зазначити, що візит відбувається на тлі напружених відносин між Росією та країнами Європейського Союзу через повномасштабну війну проти України, що робить поїздку словацького прем'єра предметом підвищеної уваги в європейському політичному просторі.

Хто зі світових лідерів відвідає парад у Росії?

Відомо, що більшість лідерів країн пострадянського простору, включаючи президентів Казахстану, Киргизстану, Узбекистану, Таджикистану та Туркменістану, цього року проігнорували парад у Москві. Єдиним представником пострадянських країн, який буде присутнім на параді, стане самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко.

Президент Азербайджану Ільхам Алієв вже понад десять років не відвідує парад на Червоній площі в Москві. На цьому тлі цьогорічна присутність лідерів пострадянських держав на заходах у російській столиці стане найнижчою з 2022 року, коли жоден іноземний глава держави не приїжджав до Москви.

За даними Кремля, загалом очікується сім іноземних гостей, однак лише частина з них представляє міжнародно визнані держави. Серед підтверджених учасників – зокрема Олександр Лукашенко, а також лідер Лаосу, прем'єр Словаччини та король Малайзії. Окрім цього, на заходах також можуть бути присутні представники невизнаних або частково визнаних утворень.

Варто зазначити, що цього року на парад не допустять пресу. Відомо, що представники Кремля вже скасували акредитації для видань Spiegel, ARD, ZDF, Sky, агентства AFP, італійського телеканалу Rai та японського NHK.