Як Хорватія постачатиме нафту?

Наразі Загреб веде переговори з обома країнами та Єврокомісією щодо цього плану. Про це розповів прем'єр-міністр Хорватії Андрей Пленкович, пише Reuters.

Хорватія готова виступити як сусід, партнер і друг, щоб гарантувати енергетичну безпеку та безперебійне функціонування економік Угорщини та Словаччини,

– зауважив прем'єр.

У середу Єврокомісія повідомила, що Хорватія розглядає юридичні аспекти щодо імпорту російської нафти морем, щоб надалі транспортувати сировину через свій трубопровід "Адрія" до Угорщини та Словаччини.

Однак поки що мова йде про постачання нафти неросійського походження, як заначив оператор трубопроводу Janaf.

Компанія вже розпочала розвантаження партії сировини, яка надійшла не з Москви, для угорської групи MOL.

До квітня очікується прибуття ще семи танкерів.

Важливо! За словами Пленковича потужність трубопроводу "Адрія" сягає 15 мільйонів тонн нафти на рік. Цих обсягів цілком достатньо, щоб повністю задовольнити потреби і Угорщини, і Словаччини.

Що говорять у Хорватії та Угорщині?

Угорщина та Словаччина – єдині країни ЄС які все ще імпортують російську нафту. Це відбувається через трубопровід "Дружба".

Та 27 січня постачання нафтопроводом зупинилися після пошкодження перекачувальної станції у Бродах внаслідок російської атаки.

Після цього уряди обох країн звинуватили Україну у зупинці транзиту російської нафти, звинувативши Київ у "акті ворожості" та затягуванні ремонту "Дружби з політичних міркувань.

Угорський прем'єр Віктор Орбан заявив про рішучі кроки у відповідь:

Угорський посол при ЄС наклав вето на 20-й пакет санкцій проти Росії.

Будапешт заблокував виділення Україні кредиту на 90 мільярдів євро.

До того ж уряд заявив, що не відновить експорт дизельного пального до України, доки не запрацює "Дружба".

Зауважте! При цьому Орбан визнав, що енергетиці країни нічого не загрожує через зупинку "Дружби". А в Єврокомісії зауважили, що стратегічних запасів нафти ЄС вистачить на 90 днів чистого імпорту до Угорщини та Словаччини.

Які плани щодо "Дружби" у Орбана?