Чому Орбан блокує санкції?

За словами європейських дипломатів, прем'єр-міністр Віктор Орбан затримує санкції і кредит, аби змусити Єврокомісію схвалити заявку Угорщини на оборонний кредит у розмірі 16 мільярдів євро, пише Politico.

Дивіться також Гра на випередження: Орбан обіцяє розблокувати гроші для України за однієї умови

Будапешт подав заявку на цей кредит в межах програми SAFE. За цим механізмом країни ЄС можуть отримати пільгове фінансування на спільні оборонні закупівлі, щоб посилити захист від російської агресії.

Однак Угорщина поки не отримала цих грошей:

за інформацією ЗМІ, Єврокомісія поки не схвалила заявку;

затримує Брюссель і початковий транш у 2,4 мільярда євро.

Однак Комісія відкидає будь-які припущення про блокування оборонного кредиту для Угорщини. У Брюсселі пояснюють, що остаточне рішення про виділення цих коштів мають ухвалити держави ЄС.

Втім, Будапешт все ж таки обмежили у фінансуванні:

Наприклад, Єврокомісія раніше заморозила близько 17 мільярдів євро з фондів регіонального розвитку.

Ці кошти були призначені для Угорщини. Але їх так і не надали через занепокоєння ЄС, що країна не дотримується принципів верховенства права.

Варто знати! SAFE (Security Action for Europe) – це програма ЄС, ініційована Єврокомісією задля зміцнення обороноздатності блоку на тлі повномасштабної війни Росії проти України та зростання безпекових загроз. Програма передбачає надання країнам ЄС пільгового фінансування, тобто фактично дешевих кредитів, для спільної закупівлі озброєння та військової техніки.

Що відомо про блокування Угорщини?

Нагадаємо, минулого тижня Орбан пригрозив накласти вето на 20-й пакет санкцій проти Росії, а також на кредит для України від ЄС, пише "Європейська правда". Блокування триватиме до тих пір, поки Україна не відновить постачання нафти трубопроводом "Дружба", пошкодженим внаслідок російських атак.

У Брюсселі сподіваються, що обіцянка відремонтувати нафтопровід переконає Орбана зняти вето на кредит для України.

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн навіть звернулася до Києва з проханням прискорити ремонт трубопроводу.

Однак деякі європосадовці переконані, що й після цього Орбан не відступить.

Будапешт може продовжувати блокувати санкції, доки не буде схвалено його власну заявку на оборонний кредит,

– говорять дипломати, знайомі з ситуацією.

Важливо! Зараз Брюссель терміново шукає способи переконати Будапешт відмовитися від блокування санкцій та кредиту. Однак вони намагаються діяти обережно, щоб уникнути юридичного конфлікту з Орбаном, адже той може використати ситуацію, щоб здобути більше голосів на виборах в Угорщині цього року.

Що відомо про нові санкції та кредит?