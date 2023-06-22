Венгрия все еще не предоставляет Украине детальную информацию и доступ к восьми военнопленным, о передаче которых за спиной Киева договорились РПЦ и Будапешт. О положении украинских военных в Венгрии в прямом эфире телемарафона рассказал уполномоченный по правам человека Дмитрий Лубинец, передает 24 Канал.

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Украинские военные до сих пор в положении пленных

Уполномоченный по правам человека рассказал, что в фактическом плену в Венгрии остаются 8 украинских военных.

Прежде всего, работают наши дипломаты. Мы действительно пытаемся установить контакт с восемью бывшими военнопленными, гражданами Украины. Мы знаем, где они находятся, и мы не понимаем позицию Венгрии,

– сообщил Лубинец.

Он также отметил, что у военных отобрали мобильные телефоны, которые они сначала получили для того, чтобы связаться с родными, и украинские воины все еще не могут контактировать с киевскими дипломатами. Однако Дмитрий Лубинец сообщил, что родственникам некоторых пленных удалось приехать к ним. Впрочем, украинской стороне неизвестно, как происходило общение и сколько оно длилось.

"Опять же нам неизвестно, почему граждане Украины, находясь на территории Венгрии, фактически остаются в положении военнопленных", – заявил он.

Обратите внимание! Украине удалось вернуть троих военнопленных из Венгрии. Это произошло 20 июня, и военным оказывают всю необходимую поддержку и помощь.

Венгрия нарушила гуманитарное право

Также уполномоченный по правам человека убежден, что Венгрия нарушила гуманитарное право, забрав пленников с территории России. Он заявил, что даже если у Будапешта были "гуманитарные основания" для таких действий, прежде всего он должен был сообщить о них Украине.

Кроме того, Венгрия должна была проинформировать о передаче пленных Международный комитет Красного Креста. Лубинец сообщил, что руководитель миссии МККК в Украине не получал никаких уведомлений о действиях Будапешта. Красному Кресту о передаче военных стало известно уже по публичным каналам.

Россия продвигает нарратив, что она якобы передала Венгрии военных. По словам Лубинца, такие заявления – ИПСО, направленные на дискредитацию власти Украины и ее координационного штаба. Российская пропаганда пытается распространить информацию о том, что оккупанты готовы отдавать пленных, мол, нет инициативы Киева.

Как человек, непосредственно участвующий в деятельности координационного штаба, я могу подтвердить, что со стороны Украины постоянно происходят новые инициативы, происходит передача списков, и мы постоянно подчеркиваем, что мы хотим провести большие обмены,

– подчеркнул Лубинец.

В заключение он подчеркнул, что Украина стремится вернуть всех военнопленных с территории России.

Передача украинских пленных Венгрии: что известно