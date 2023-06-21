На это событие уже отреагировал спикер Еврокомиссии по внешним делам Питер Стано. Он сообщил корреспондентке 24 Канала, что Еврокомиссия обратится к правительству Венгрии, чтобы получить объяснения, как украинские военнопленные оказались на территории страны.
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От правительства Венгрии требуют объяснений
Для нас важно сказать, что мы понимаем, что вся ситуация не была скоординирована с Украиной. Во-первых, это граждане Украины и Венгрия должны координировать это освобождение, а также делиться объяснениями с украинскими партнерами,
– заявил Стано.
В Еврокомиссии призвали венгерское правительство предоставить все детали о военнопленных украинской стороне. Кроме того, Еврокомиссия будет просить венгерскую сторону о дальнейших действиях, если они будут необходимы.
"Прежде всего, мы, как Европейская комиссия, собираемся попросить венгерские органы власти предоставить более подробную информацию, а также попросить о необходимых дальнейших действиях в этой ситуации", – добавил представитель.
Что предшествовало
- После передачи Венгрии украинских военнопленных правительство страны заявило, что украинцы якобы сами выразили желание приехать в Венгрию. Более того, отмечали якобы большинство из пленных имеют гражданство Венгрии.
- Украинские дипломаты пытаются связаться с находящимися в Венгрии украинскими военными. Из-за этой ситуации МИД Украины вызвал временного поверенного страны для разговора.
- Интересно, что вице-премьер страны по церковным делам заявил, что Украина якобы должна "поблагодарить" Венгрию за освобождение ее пленников.
- Однако благодаря работе украинских дипломатов, 20 июня удалось вернуть в Украину 3 украинских военнопленных. По информации МИД, им оказывается вся необходимая помощь.