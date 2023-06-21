На это событие уже отреагировал спикер Еврокомиссии по внешним делам Питер Стано. Он сообщил корреспондентке 24 Канала, что Еврокомиссия обратится к правительству Венгрии, чтобы получить объяснения, как украинские военнопленные оказались на территории страны.

Смотрите также Из Венгрии вывезли троих украинских военнопленных, – представитель МИД

От правительства Венгрии требуют объяснений

Для нас важно сказать, что мы понимаем, что вся ситуация не была скоординирована с Украиной. Во-первых, это граждане Украины и Венгрия должны координировать это освобождение, а также делиться объяснениями с украинскими партнерами,

– заявил Стано.

В Еврокомиссии призвали венгерское правительство предоставить все детали о военнопленных украинской стороне. Кроме того, Еврокомиссия будет просить венгерскую сторону о дальнейших действиях, если они будут необходимы.

"Прежде всего, мы, как Европейская комиссия, собираемся попросить венгерские органы власти предоставить более подробную информацию, а также попросить о необходимых дальнейших действиях в этой ситуации", – добавил представитель.

Что предшествовало