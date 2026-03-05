Один из участников запланированных переговоров – США – активно втянуты в противостояние с Ираном, а место встречи подвергается обстрелам. В интервью Rai Italia Владимир Зеленский рассказал о перспективах проведения нового раунда трехсторонних переговоров.

Когда будет следующая встреча Украины, России и США?

Президент напомнил, что следующая встреча Украина – США – Россия планировалась в промежутке с 5 по 9 марта. По словам политика, украинская сторона говорила с американской о возможном изменении места проведения и отсрочке встречи на некоторое время из-за войны на Ближнем Востоке.

Глава государства выразил надежду, что обмен военнопленными, о которых договаривались в ходе предыдущих встреч, таки состоится в ближайшие дни.

К слову, российские источники говорят, что Стамбул является одним из возможных альтернативных мест проведения трехсторонней встречи.

