Один из участников запланированных переговоров – США – активно втянуты в противостояние с Ираном, а место встречи подвергается обстрелам. В интервью Rai Italia Владимир Зеленский рассказал о перспективах проведения нового раунда трехсторонних переговоров.
Когда будет следующая встреча Украины, России и США?
Президент напомнил, что следующая встреча Украина – США – Россия планировалась в промежутке с 5 по 9 марта. По словам политика, украинская сторона говорила с американской о возможном изменении места проведения и отсрочке встречи на некоторое время из-за войны на Ближнем Востоке.
Глава государства выразил надежду, что обмен военнопленными, о которых договаривались в ходе предыдущих встреч, таки состоится в ближайшие дни.
К слову, российские источники говорят, что Стамбул является одним из возможных альтернативных мест проведения трехсторонней встречи.
Последние новости о мирных переговорах
- Напомним, что ранее Владимир Зеленский признал, что мирные переговоры между Украиной и Россией с участием США зашли в тупик из-за споров по территориям и 20-пунктного плана урегулирования войны. По его словам, США готовы предоставить Украине гарантии безопасности, но только после подписания мирного соглашения. В то же время переговоры застопорились, потому что Россия требует передать ей всю Донецкую область. Украина согласилась на предложение США заморозить нынешнюю линию фронта, но Россию такой вариант не устраивает. Также Москва хочет создать демилитаризованную зону только на украинской территории, что Зеленский назвал неприемлемыми.
- Россия угрожает выйти из трехсторонних мирных переговоров, если Украина не согласится уступить территорию. Президент Зеленский заявил, что переговоры с Россией и США продолжаются, и в случае выхода любой стороны Киев будет искать другие форматы для достижения мира.
- Руководитель Офиса президента Кирилл Буданов заявил, что Россия якобы готова принять американские гарантии безопасности для Украины. Об этом на переговорах говорили представители российской делегации. Между тем заявление главы МИД Сергея Лаврова свидетельствует о совершенно ином намерении.
- Для России неприемлемо сохранять нацифицированную и милитаризованную Украину. Об этом заявил министр иностранных дел Сергей Лавров, чьи слова приводит ТАСС. Он заявил, что для России "абсолютно неприемлемо сохранить давно нацифицированную Украину и милитаризованную Украину". Он напомнил, что на Западе намерены гарантировать безопасность "киевского режима", потому что он якобы отстаивает европейские ценности и "противостоит агрессору в лице России".