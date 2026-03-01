Политолог Владимир Фесенко в эфире 24 Канала объяснил, какие именно угрозы могут возникнуть для Украины в случае затягивания конфликта вокруг Ирана. По его словам, последствия могут быть разными, от дефицита вооружения до серьезных потрясений на мировом нефтяном рынке.

Как война на Ближнем Востоке может повлиять на поставки оружия Украине?

Фесенко отметил, что последствия для Украины могут быть разными и не обязательно сразу критическими.

Важно! 28 февраля США и Израиль нанесли удары по военной инфраструктуре Ирана, в частности по объектам ракетной и оборонной промышленности. Иран подтвердил гибель аятоллы Али Хаменеи и объявил траур, после чего Корпус стражей исламской революции заявил о подготовке масштабного ответа. Президент США Дональд Трамп предупредил Тегеран о последствиях новых атак.

По его мнению, ключевым является не сам факт эскалации на Ближнем Востоке, а то, превратится ли она в затяжной и масштабный конфликт с системным привлечением ресурсов США и их союзников.

Все зависит от того, насколько это длительная будет проблема и насколько она будет масштабной,

– отметил он.

Политолог напомнил, что Украина уже сталкивалась с подобной ситуацией. Когда началась война между ХАМАС и Израилем, международное внимание на определенное время сместилось, а это почувствовалось и в вопросах военных поставок. Тогда возникла конкретная проблема с ресурсами, которые были критически важными для фронта.

Больше всего негативных последствий для нас было тогда, когда началась война между ХАМАС и Израилем. Артиллерийские снаряды, которые мы получали из американских запасов в Израиле, ушли Израилю, и у нас возник серьезный кризис,

– напомнил Фесенко.

По его словам, впоследствии дефицит удалось частично компенсировать благодаря альтернативным решениям. В то же время этот опыт показал, что в случае большой региональной войны конкуренция за военные ресурсы может непосредственно влиять на оборонные возможности Украины.

Дефицит ракет Patriot и риски для украинской ПВО

Фесенко пояснил, что отдельная угроза для Украины может возникнуть из-за работы систем противовоздушной обороны на Ближнем Востоке. По его словам, если боевые действия затянутся, возрастет потребность в ракетах-перехватчиках в регионе, где Patriot используют не только Израиль, но и партнеры США. Это может повлиять на доступность таких ракет для Украины.

Может возникнуть дефицит ракет-перехватчиков для Patriot, особенно если эта военная операция затянется и может съесть запасы этих ракет,

– отметил Фесенко.

Политолог добавил, что риск усиливается из-за характера атак. Иран, по его словам, наносит удары не только по Израилю, но и по американским базам и странам региона, которые считаются партнерами США. В такой ситуации ракеты могут быстрее расходоваться именно там, где угроза является непрерывной, а пополнение запасов не успевает за темпом использования.

Здесь есть наибольший риск для нас, поскольку воздушные угрозы со стороны России для нас остаются очень и очень актуальными,

– подчеркнул он.

Для Украины этот вопрос не теоретический, потому что потребность в перехватчиках остается постоянной. По его словам, даже если сезон меняется, это не снимает угроз ударов по инфраструктуре, а значит ракеты для ПВО могут быть нужны в кратчайшие сроки.

Ормузский пролив и возможный скачок цен на нефть

Фесенко обратил внимание и на экономическое измерение конфликта. В случае расширения боевых действий ключевым риском может стать блокирование Ормузского пролива, через который проходит значительная часть мировых нефтяных поставок. Именно это способно вызвать дестабилизацию энергетических рынков.

Вот сейчас есть уже проблема блокирования Ормузского пролива. Это очень серьезная вещь,

– отметил он.

Политолог объяснил, что если перекрытие будет кратковременным, глобальных последствий может и не быть. Но длительная остановка транспортировки нефти из Персидского залива способна вызвать резкий скачок цен. По его словам, это будет означать не только экономические трудности для многих стран, но и дополнительное давление на партнеров Украины.

Если это на несколько дней, это не критично, а если на длительное время, вот тогда будет проблема,

– подчеркнул Фесенко.

Рост цен на нефть повлияет и на политические процессы, в частности на переговорные форматы с участием США. Длительная нестабильность в регионе может изменить графики и место проведения международных встреч, а также общий баланс интересов в переговорах.

Переговоры США Украина Россия и возможное смещение площадки

Фесенко также обратил внимание на политическое измерение ситуации. По его словам, эскалация вокруг Ирана может повлиять и на организацию следующих раундов переговоров между США, Украиной и Россией.

Планировалось, что они будут в Абу-Даби. Зеленский уже сказал, что может быть изменение места и даты проведения,

– отметил он.

Ситуация с безопасностью в регионе напрямую влияет на логистику и формат дипломатических контактов. Если боевые действия будут продолжаться, переговоры могут перенести в европейские столицы или отложить во времени.

Вниманию! Переговорный процесс между Украиной и Россией сейчас происходит в трехстороннем формате с участием США, однако, по словам Владимира Зеленского в интервью ZDF, этот формат остается формальным и лишенным прямого диалога между сторонами. Президент заявил, что российская делегация фактически передает позиции через сообщения, а не ведет живого разговора, и добавил, что реальный прогресс пока возможен только в гуманитарном треке, в частности по обменам. В то же время территориальные вопросы остаются без компромисса, и отсутствие полноценной встречи лидеров может привести к затягиванию войны.

Фесенко очертил и возможный положительный для Украины сценарий развития событий. Он отметил, что в случае радикальных изменений в Иране геополитический баланс может сместиться не в пользу Москвы.

Из позитивов, если американцам и Израилю удастся свергнуть нынешний исламский режим в Иране, то Россия лишится еще одного важного, пожалуй главного своего партнера на Ближнем Востоке,

– отметил он.

Политолог уточнил, что такой сценарий пока не выглядит наиболее вероятным. В то же время даже сама перспектива потери Ирана как союзника может стать для Кремля серьезным ударом. Россия уже потеряла часть влияния в других регионах, и новый геополитический разрыв только усилит эту тенденцию.

Эта цепная реакция, когда Россия теряет своих партнеров, Сирия, Венесуэла, а сейчас Иран под вопросом, будет означать ослабление геополитических позиций России,

– отметил Фесенко.

Такие процессы могут иметь последствия и внутри самой России. По его мнению, потеря внешних опор способна спровоцировать серьезные внутренние дискуссии в окружении Путина относительно дальнейшего курса.

