В Иране убеждают, что имеют запас прочности и хорошо подготовились к войне. Как рассказал 24 Каналу востоковед из Германии Михаил Якубович, на самом деле иранцы могут прибегать к хитрости.

Чем может завершиться противостояние на Ближнем Востоке?

США уже наносили удары по военным базам Ирана летом 2025 года. Тогда иранцы говорили об уничтоженных ракетных объектах, ядерные возможности, ПВО, неизвестно где был верховный лидер аятолла Али Хаменеи и верхушка режима. Но внутренний месседж наоборот говорит о мобилизации общества, например, бюджетников вывели на митинг.

Мы видим, что пока ответ довольно ограничен. Иран держит определенные ракеты для того, чтобы растянуть свои удары и тем временем через другие каналы просить о переговорах.

Если война продержится 3 – 4 недели, как говорят израильские эксперты, то уже на четвертую неделю Ирану нечем будет отвечать. Интенсивность американских и израильских ударов также снизится, но в такой войне Иран не сможет противостоять долго,

– отметил востоковед.

Когда верхушка правящего режима выйдет из бункеров и увидит вокруг руины, то их переговорная позиция изменится. Именно этого и ждут в США. Затем Дональд Трамп, скорее всего, потребует передать обогащенный уран третьей стране и на этом все закончится. Также возможна передача власти в самом Иране.

Важно! Утром 1 марта Иран официально подтвердил гибель Али Хаменеи и четырех членов его семьи. В стране объявили 7 дней общенациональных выходных и 40 дней траура. Его гибель назвали "мученической" и обещали возмездие.

Сейчас сложно прогнозировать, чем завершится война на Ближнем Востоке. Впрочем точно можно сказать, что ничего хорошего режим аятолл не ждет.

"Я считаю, что режиму аятолл уже подходит конец, но не обязательно это произойдет в марте или вообще в 2026 году. Может быть транзит власти, придут более умеренные силы и они определенное время "протянут", но тогда у “низов” появится шанс сбросить эту власть", – подчеркнул Михаил Якубович.

