Политтехнолог Олег Постернак в эфире 24 канала заметил, что на самом деле преданные сторонники Трампа довольны тем, что файлы Эпштейна начали обнародовать. Многие пикантные подробности из жизни, в частности, американской элиты стали известны. Впрочем, не все так просто. Ведь вся эта ситуация влияет и на Дональда Трампа.

Как дело Эпштейна влияет на Трампа?

По словам Постернака, в течение последних недель в соцсетях появилось множество разного анализа, предположений и деталей по делу Эпштейна. Люди включились на полную. И это действительно впечатляет.

Как политтехнолог, который следит за информационными процессами, скажу, что ни одно событие еще не порождало столь сильного эффекта за всю историю медиа. Это реальный информационный взрыв, который можно сравнить с ядерным оружием. MAGA-электорат Трампа доволен, но проблема для них в том, что президент США там представлен как соучастник всех этих "деяний",

– сказал Постернак.

Сейчас у американского избирателя может сформироваться запрос на "очищение" элиты. Это заставит республиканцев действовать, ведь Дональд Трамп явно не ассоциируется с "чистотой и порядком". К этому всему добавляются различные странные инциденты, связанные с президентом США. К примеру, скандальное видео с Обамой.

Обратите внимание! На странице Дональда Трампа в его же соцсети Truth Social опубликовали видео, где изобразили Барака Обаму с женой в виде обезьян. Это вызвало возмущение как среди демократов, так среди республиканцев. В конце концов видео удалили со страницы, а Трамп сказал, что "не видел видео полностью".

"Даже родная Республиканская партия рвет Трампа за вот такой эпизод. Там уже идут запросы на то, готовы ли они дальше терпеть произвол и вот такое поведение их лидера. Оттуда пошел и лозунг в американском сегменте соцсетей "No Kings",

– отметил Постернак.

По мнению политтехнолога, если такая тенденция будет продолжаться и в дальнейшем, то выборы в Конгресс могут завершиться для республиканцев катастрофой. Они состоятся в ноябре 2026 года.

Файлы Эпштейна и Трамп: что известно

В конце января министерство юстиции США обнародовало новую часть файлов Эпштейна. В открытый доступ выложили 3 миллиона материалов, связанных с этим делом. В министерстве признают, что материалов на самом деле еще больше – около 6 миллионов.

В обнародованных документах Дональд Трамп упоминается более 38 тысяч раз. Многие документы – это обычные материалы в СМИ или другие публичные упоминания, которые попали в электронную почту Эпштейна. В то же время там есть упоминания о том, что Трамп якобы изнасиловал 13-летнюю девочку. Сам президент США отвергает эти обвинения.