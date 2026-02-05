В парламенте возникло массовое недовольство. Об этом пишет CNN.

Что может "потопить" Стармера?

Британский премьер-министр Кир Стармер никогда не имел личных связей с финансистом Джеффри Эпштейном, осужденным за сексуальные преступления. Однако, из-за вспышек возмущения в парламенте его премьерство оказалось под вопросом.

Проблемы для Стармера возникли после того, как он назначил послом в Вашингтоне бывшего законодателя Лейбористской партии Питера Мандельсона, который поддерживал дружбу с Эпштейном даже после его осуждения. В этом году Мандельсон был уволен с должности после обнародования "файлов Эпштейна", которые свидетельствовали о возможной передаче им секретной информации финансисту во время финансового кризиса 2008 года.

Премьер заявил в парламенте, что Мандельсон "предал страну, парламент и партию". Бывший посол просил извинился за свои связи с Эпштейном и покинул ряды Лейбористской партии, чтобы избежать дальнейшего позора для политической силы. Со своей стороны Даунинг-стрит надеется, что расследование подтвердит ограниченность правдивости его заявлений.

Кто из влиятельных личностей упоминается в деле Эпштейна?