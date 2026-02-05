В парламенте возникло массовое недовольство. Об этом пишет CNN.
Что может "потопить" Стармера?
Британский премьер-министр Кир Стармер никогда не имел личных связей с финансистом Джеффри Эпштейном, осужденным за сексуальные преступления. Однако, из-за вспышек возмущения в парламенте его премьерство оказалось под вопросом.
Проблемы для Стармера возникли после того, как он назначил послом в Вашингтоне бывшего законодателя Лейбористской партии Питера Мандельсона, который поддерживал дружбу с Эпштейном даже после его осуждения. В этом году Мандельсон был уволен с должности после обнародования "файлов Эпштейна", которые свидетельствовали о возможной передаче им секретной информации финансисту во время финансового кризиса 2008 года.
Премьер заявил в парламенте, что Мандельсон "предал страну, парламент и партию". Бывший посол просил извинился за свои связи с Эпштейном и покинул ряды Лейбористской партии, чтобы избежать дальнейшего позора для политической силы. Со своей стороны Даунинг-стрит надеется, что расследование подтвердит ограниченность правдивости его заявлений.
Кто из влиятельных личностей упоминается в деле Эпштейна?
Председатель Paul Weiss Брэд Карп ушел в отставку из-за опубликованных электронных писем с Джеффри Эпштейном, которые показали их общение после признания Эпштейна виновным в сексуальных преступлениях. Карп признал, что посещал ужины в доме Эпштейна и просил его помочь устроить сына на работу, но отрицает участие в неправомерных действиях.
Известно, что в деле также упоминается имя принца Эндрю. Вторая жертва Эпштейна утверждает, что он отправил ее в Великобританию для сексуального контакта с Эндрю Маунтбеттеном-Виндзором в 2010 году. Адвокат женщины, Брэд Эдвардс, рассматривает возможность подать гражданский иск против Эндрю Маунтбеттена-Виндзора.
Документы Джеффри Эпштейна содержат тысячи упоминаний о Владимира Путина. Эпштейн в течение многих лет пытался организовать с Путиным встречу.