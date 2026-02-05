У парламенті виникло масове невдоволення. Про це пише CNN.
Що може "потопити" Стармера?
Британський прем'єр-міністр Кір Стармер ніколи не мав особистих зв'язків із фінансистом Джеффрі Епштейном, засудженим за сексуальні злочини. Проте, через спалахи обурення у парламенті його прем'єрство опинилося під питанням.
Проблеми для Стармера виникли після того, як він призначив послом у Вашингтоні колишнього законодавця Лейбористської партії Пітера Мандельсона, який підтримував дружбу з Епштейном навіть після його засудження. Цього року Мандельсон був звільнений із посади після оприлюднення "файлів Епштейна", які свідчили про можливе передавання ним секретної інформації фінансисту під час фінансової кризи 2008 року.
Прем'єр заявив у парламенті, що Мандельсон "зрадив країну, парламент і партію". Колишній посол просив вибачився за свої зв'язки з Епштейном та залишив лави Лейбористської партії, щоб уникнути подальшого сорому для політичної сили. Зі свого боку Даунінг-стріт сподівається, що розслідування підтвердить обмеженість правдивості його заяв.
Хто з впливових особистостей згадується у справі Епштейна?
Голова Paul Weiss Бред Карп пішов у відставку через опубліковані електронні листи з Джеффрі Епштейном, які показали їхнє спілкування після визнання Епштейна винним у сексуальних злочинах. Карп визнав, що відвідував вечері в будинку Епштейна та просив його допомогти влаштувати сина на роботу, але заперечує участь у неправомірних діях.
Відомо, що у справі також згадується ім'я принца Ендрю. Друга жертва Епштейна стверджує, що він відправив її до Великої Британії для сексуального контакту з Ендрю Маунтбеттеном-Віндзором у 2010 році. Адвокат жінки, Бред Едвардс, розглядає можливість подати цивільний позов проти Ендрю Маунтбеттена-Віндзора.
Документи Джеффрі Епштейна містять тисячі згадок про Володимира Путіна. Епштейн протягом багатьох років намагався організувати з Путіним зустріч.